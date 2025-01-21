Элегантность и изысканность: Мелания Трамп в идеальном платье на инаугурационном балу

Мелания Трамп на инаугурации своего мужа выглядела достаточно строго в классическом пальто и шляпе, однако уже на инаугурационном балу она продемонстрировала расслабленный образ, сделав ставку на лаконичное, но изысканное вечернее платье.

На первый из трех инаугурационных балов президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в классических образах, пишет 24 Канал со ссылкой на Hola! Они держались вместе за руки, а затем совместно станцевали на сцене.

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Безупречный образ Мелании Трамп

Первая леди США ошеломила изысканным образом в белом платье без бретелек с черными каймой, которые идеально дополняли лаконичный и сдержанный вечерний выход.

Платье для Мелании Трамп разработал Эрве Пьер – французско-американский дизайнер. Платье от модельера она надела на свой первый инаугурационный вечер в 2017 году, когда Трамп впервые стал президентом США. Дизайнер заявил, что для него честью является сотрудничать с первой леди, поэтому охотно создал для нее наряд.

Эрве Пьер создавал наряды для брендов Oscar de la Renta и Carolina Herrera, а ранее помогал с нарядами для первых леди Мишель Обамы, Лоры Буш и Хиллари Клинтон.

Мелания Трамп любит классический белый и черный цвет, поэтому модельер прислушался к ее пожеланиям и создал изысканное платье, которое она дополнила широким черным чокером с брошью.

Дональд Трамп на инаугурационном вечере был в лаконичной белой рубашке и черном костюме, который дополнил элегантный бантик. Президент США является страстным поклонником ярких красных галстуков, впрочем на этот раз решил сделать ставку на лаконичности и классике.



Роскошный выход супругов Трампов / Фото Getty Images

Добавим, что дневной образ Мелании Трамп понравился многим поклонникам. Особое внимание все обратили на ее шляпку от дизайнера Эрика Джавитса. Он отметил, что для него это стало большой честью и привилегией создать шляпу для первой леди США для инаугурационной присяги.

По его словам, Мелании этот головной убор чрезвычайно подходил. Шляпа подчеркнула ее изящество и красоту и стала едва ли не главным акцентом в ее аутфите, вызвав у всех "вау"-реакцию.