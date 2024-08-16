Разрушают стереотипы: 9 мужчин-знаменитостей, которые популяризируют макияж

Косметика – это не только женская привилегия. Многие мировые звезды-мужчины обожают и популяризируют макияж, разрушая устаревшие стереотипы.

Говорится не только о звездах современности, как, к примеру, певец и солист группы Måneskin Дамиано Давид, но и о культовых фигурах – Чарли Чаплин, Фредди Меркьюри и другие. Какие мужчины-знаменитости еще популяризируют макияж – читайте на Lady 24.

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Мужчины, которые популяризируют макияж

Многие до сих пор считают, что макияж – сугубо женское дело, а представителям "сильного пола" якобы "негоже" пользоваться косметикой. Впрочем, эти стереотипы разрушаются культовыми звездами прошлого и настоящего.

К примеру, культовый актер немого кино Чарли Чаплин всегда делал макияж глаз. Выразительный взгляд, который добавлял комическому образу оттенка грусти, стали единым целым с актером.

Певец Дэвид Боуи использовал макияж не только в сценических образах, но и в повседневной жизни. Так, мужчина мог подкрасить глаза коричневым карандашом.

Однако сценические образы певца были действительно эпатажными. В сценическом образе Зигги Стардаста он выбирал яркие цвета, глиттер и смелые формы.

Фредди Меркьюри всегда был эпатажным человеком и поражал всех вокруг с первой минуты. Певец довольно часто экспериментировал и с макияжем, особенно акцентируя на глазах.

Говоря о современных мужчинах-звездах, которые популяризируют макияж, невозможно не вспомнить культового актера Джонни Деппа. Он носит один из самых сложных макияжей в истории кино, перевоплощаясь в кардинально разных персонажей. Впрочем, макияж в жизни актера присутствует не только в кино, но и в повседневной жизни. Звезда мирового уровня до сих пор появляется на публике с подведенными глазами.

Актер и музыкант Джаред Лето очень часто появляется на публике с макияжем, и что немаловажно – он очень идет знаменитости. Впрочем, актер об этом знает и носит мейкап так, будто родился с ним. Яркие тени, накрашенные губы, эффектный маникюр и цветные волосы уже давно стали частью образа Джареда Лето.

Солист группы Måneskin Дамиано Давид стал известным на весь мир после того, как группа победила на Евровидении в 2021 году. Образ звезды нередко имеет эпатажный вид, а макияж – давно стал не только частью сценического образа.

Голливудский актер Эзра Миллер, который известен своей ролью в фильме "Фантастические звери и где их искать", появляется с ярким макияжем не только на фотосессиях, но и на различных мероприятиях и красных дорожках.

Певец Адам Ламберт имеет в своем арсенале немало косметических средств. Его макияж всегда яркий, а кожа – сияет.

Актер Шути Гатва имеет эффектную внешность, которую выгодно подчеркивает легким макияжем. Легкий блеск на губах и подкрашенные глаза – мастхэв шотландской звезды.

Список звезд-мужчин, которые делают макияж, можно продолжать и дальше. Многие знаменитости этого не афишируют, однако идеальный тон кожи и выразительные глаза – это не только хорошая генетика, но и удачно подобранный естественный макияж, который раскрывает красоту.