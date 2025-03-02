Снова в тренде: эта стрижка покорит сердца миллионов уже этой весной

В 2025 году в моду вернулись разнообразные челки. Звезды массово начали менять свои стрижки. В частности и известная актриса и певица Лейтон Мистер решила попробовать новую прическу.

В моду вернулась челка как у Одри Хепберн. Некоторые называют ее "детской" из-за формы, пишет 24 Канал.

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Какая челка сейчас в тренде

Челка в стиле Одри Эпберн – прямая. Однако ее можно укладывать совершенно разными способами.

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В своем инстаграме Лейтон Мистер показала методы укладки такой челки. В некоторых случаях звезда ее выравнивает.

На каждый день Лейтон использует вариант "укладки без укладки". Такая челка хорошо выглядит благодаря естественному объему волос.

А вот во время торжеств с челкой Мистер проводят различные эксперименты. Например, укладывают так, чтобы передняя часть имела меньшую густоту. При этом, по бокам создан дополнительный объем, что визуально делает лицо худее.

Стоит отметить и длину челки. Она лишь слегка заходит на линию бровей. Благодаря этому, ношение такой челки не создает никакого дискомфорта.