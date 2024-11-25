Главные цвета Нового года: начинайте уже покупать вещи в этих оттенках

Все мы любим базовые цвета, поскольку они понятны и легко со всем сочетаются, впрочем, с ними можно создать нейтральную минималистичную гамму, а если хочется добавить настроения своим образам, то советуем обратить внимание на те оттенки, которые представили бренды для 2025 года.

Речь пойдет не только о ярких оттенках, но и базовых цветах, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Дизайнеры представили немало вещей в этих цветах – от верхней одежды до изящных платьев или блуз и даже сумок, поэтому стоит добавить определенные виды вещей в свой гардероб.

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Бургунди

Красный цвет был изрядно популярным в прошлом году, а осенью свою нишу занял бургунди, который идеально подойдет для зимнего сезона. Глубокие винные оттенки дизайнеры представили на шерсти, сатине, коже и сумках, которые стали особенно популярными на подиуме.



Модные цвета на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Хаки

В этом году хаки начинает становиться настоящей цветовой сенсацией. Его часто ассоциируют с утилитарной эстетикой, которая присуща курткам или брюкам карго. Теперь хаки украшает жакеты, юбки и платья. А еще эффектно выглядит монохромный цвет оттенка хаки.



Актуальные цвета на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Коричневый

Этот цвет в последнее время становится довольно популярным, поэтому бренды все чаще добавляют его в свои коллекции. Множество вещей в коричневом представили именитые марки Saint Laurent, Miu Miu, Victoria Beckham и многие другие.



Модные цвета на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Серый

Ранее серый был в тени, однако теперь он на одном уровне с белым и черным и громко заявляет о себе. С помощью серого верха и низа можно создать безупречный монохромный образ.



Актуальные цвета на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Темно-синий

Цвет выглядит элегантно, изысканно и, конечно, является вневременным. Выбирайте для себя пальто, костюм, платье или любую другую вещь, которая вам нравится и добавляйте в свой гардероб.



Модные цвета на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

Слоновая кость

Оттенок слоновой кости имеет изысканный вид. Зимой можете выбирать для себя вещи в трикотаже, а уже весной искать сатиновые платья или эффектные кожаные сумки в этом цвете.



Актуальные цвета на 2025 год / Фото Harper's Bazaar

К трендовым цветам на 2025 год еще относят верблюжий оттенок, сливочно-желтый, розовый, голубой. Все они имеют безупречный вид независимо от того, какую вещь вы выберете – кэжуальную или эффектную для роскошного вечера.