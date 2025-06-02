Варианты трендового педикюра: эти идеи стоит сохранить

Наступил "педикюрный сезон". Многие девушки именно летом делают педикюр с покрытием. И не зря, ведь открытая обувь позволяет создать оригинальный дизайн на ногтях.

В 2025 в тренде многообразие. Вы можете самовыражаться любым образом и это будет выглядеть модно, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какой педикюр стоит сделать в июне 2025 года

Френч

Классический френч будет хорошо смотреться не только на руках. Педикюр в таком дизайне это по-настоящему хорошее решение.

Нюанс, который стоит учесть – длина ногтей. Если сделать их слишком длинными, то от закрытой обуви на это время лучше отказаться, чтобы не было чрезмерного давления на ногтевую пластину.

В стиле Барби

Розовый – один из самых трендовых цветов в 2025 году. Такой педикюр будет выглядеть очень нежно и по-летнему.

Butter Yellow

"Butter Yellow" это очень привлекательный и мягкий оттенок. Он хорошо сочетается почти со всеми цветами.

Хромовое сияние

Маникюр с хромовым покрытием стал трендом 2025 года. Не отстает мода на такой дизайн и в педикюре.

Цветочная феерия

Чтобы разнообразить педикюр, можно добавить на ногти разнообразные рисунки. В частности, цветы.

Если не хотите рисовать, используйте наклейки. Таким образом вы создадите оригинальный дизайн на ногтях буквально за несколько минут.