Любимая обувь вызывает у нас желание носить ее постоянно в буквальном смысле. Кроссовки или балетки одинаково подходят к юбкам, платьям, джинсам и брюкам, поэтому эту обувь мы можем носить хоть несколько недель, впрочем, делать так не стоит.

Одну и ту же пару обуви нельзя носить 2 дня подряд, поскольку на это есть несколько причин, пишет 24 Канал. Мы пообщались с основателями бренда "Чоботар"", которые рассказали, почему именно обуви нужен отдых.

Почему одну пару обуви нельзя долго носить?

По словам специалистов, чередование пар позволяет обуви просохнуть, восстановиться и, соответственно, дольше прослужит.

Если чередовать обувь, то 2 пары прослужат не в два, а в 3-4 раза дольше,

– рассказали основатели обувного бренда.

Особенно важно чередовать пару кроссовок или сапог между собой в осеннее время года. Обувь требует высыхания после влаги, поэтому ей нужно время, чтобы полностью стать сухой с внутренней стороны. Кроме того, постоянное ношение одной и той же пары обуви является вредным для здоровья. Стопа может деформироваться из-за нагрузки в одной и той же форме.

Во избежание мозолей и продления срока службы обуви, рекомендуется иметь несколько пар, которые можно будет легко чередовать между собой.

Юлия и Александр добавили, что чередование обуви – это их личное правило, которое они советуют всем клиентам. А еще стоит не забывать о регулярном уходе – чистку, защиту и сушку.

К слову, основатели бренда "Сапожник" предоставили советы по уходу за обувью из различных материалов, включая натуральную кожу, замшу, нубук и экокожу.