Почему одну пару обуви нельзя носить 2 дня подряд: узнайте ответ: узнайте ответ
- Специалисты рекомендуют чередовать пару обуви, чтобы она могла просохнуть и восстановиться, что продлевает ее срок службы.
- Постоянное ношение одной пары может привести к деформации стопы, поэтому важно иметь несколько пар для чередования, а также регулярно ухаживать за обувью.
- Основатели бренда "Чеботарь" советуют ухаживать за обувью из разных материалов, включая натуральную кожу, замшу, нубук и экокожу.
Любимая обувь вызывает у нас желание носить ее постоянно в буквальном смысле. Кроссовки или балетки одинаково подходят к юбкам, платьям, джинсам и брюкам, поэтому эту обувь мы можем носить хоть несколько недель, впрочем, делать так не стоит.
Одну и ту же пару обуви нельзя носить 2 дня подряд, поскольку на это есть несколько причин, пишет 24 Канал. Мы пообщались с основателями бренда "Чоботар"", которые рассказали, почему именно обуви нужен отдых.
Читайте также Особенно актуально: храним обувь между сезонами так, чтобы была как только что из коробки
Почему одну пару обуви нельзя долго носить?
По словам специалистов, чередование пар позволяет обуви просохнуть, восстановиться и, соответственно, дольше прослужит.
Если чередовать обувь, то 2 пары прослужат не в два, а в 3-4 раза дольше,
– рассказали основатели обувного бренда.
Особенно важно чередовать пару кроссовок или сапог между собой в осеннее время года. Обувь требует высыхания после влаги, поэтому ей нужно время, чтобы полностью стать сухой с внутренней стороны. Кроме того, постоянное ношение одной и той же пары обуви является вредным для здоровья. Стопа может деформироваться из-за нагрузки в одной и той же форме.
Во избежание мозолей и продления срока службы обуви, рекомендуется иметь несколько пар, которые можно будет легко чередовать между собой.
Юлия и Александр добавили, что чередование обуви – это их личное правило, которое они советуют всем клиентам. А еще стоит не забывать о регулярном уходе – чистку, защиту и сушку.
К слову, основатели бренда "Сапожник" предоставили советы по уходу за обувью из различных материалов, включая натуральную кожу, замшу, нубук и экокожу.
Частые вопросы
Почему не рекомендуется носить одну пару обуви два дня подряд?
Одну и ту же пару обуви нельзя носить два дня подряд из-за потребности в просушке и восстановлении, что позволяет обуви дольше служить.
Какие преимущества чередования обуви?
Чередование обуви позволяет парам просохнуть и восстановиться, что значительно продлевает их срок службы - они могут служить в 3-4 раза дольше.
Почему важно иметь несколько пар обуви?
Иметь несколько пар обуви важно для избежания мозолей, продления срока службы обуви и обеспечения правильного ухода через чередование, чистку и сушку.