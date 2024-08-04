Жуткое зрелище: мужчина нашел "храм" Барби в лесу

Барби – это милые куклы, которые, кажется, не могут напугать никого. Однако, как оказалось, это не так.

Мужчина был поражен и напуган, когда нашел "храм" Барби в лесу. Как выглядит это место, рассказываем далее.

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Как мужчина нашел "святилище" Барби в лесу

Мужчина отыскал кучу Барби в лесу. Снимками своей необычной находки он поделился на Reddit.

Храм Барби в лесу за парком,

– подписал он фото.

На изображениях, которые опубликовал пользователь соцсети, можно заметить десятки Барби разного вида, аккуратно выложенных в форме сердца на заборе, окруженном зеленью. Странная инсталляция также содержит несколько аксессуаров для кукол, в частности половину лошади, расположенную на самом верху.

Как выглядит "храм" Барби: смотрите фото

"Это напоминает мне нечто ужасное, что я видел несколько лет назад. Фактически ту самую чертову вещь. На дереве висела куча кукол Барби", "Похоже на сцену из "Апокалипсиса сегодня"", "Если ты видишь это, то знай, что уже слишком поздно бежать. Прими свою судьбу. Это теперь твой Бог", – писали люди, ошеломленные жуткой находкой.

Сам же мужчина добавил, что ему было страшно подходить к выставленным куклам, но похоже, что там точно проводили время другие люди. На земле рядом лежали банки от напитков и можно было заметить пепел от костра.

Напомним, что это не единственная жуткая находка Барби. Ранее другой человек рассказывал, что он во время гаражной распродажи наткнулся на ужасную коллекцию кукол Барби, которые, кажется, были распяты на деревянных крестах ручной работы.