Цвета одежды, которые привлекают в жизнь деньги: начните их носить уже сегодня

Люди верят во всевозможные приметы, связанные с привлечением финансового потока в жизнь, впрочем не все знают, что деньги привлекают не только определенные атрибуты, которые мы носим с собой в кошельке, но и цвета одежды.

Эзотерики убеждены в том, что есть определенные цвета, которые наполнены такими энергетическими вибрациями, что привлекают в жизнь богатство, пишет 24 Канал. Чтобы привлечь финансовый поток, советуем добавить в свой гардероб наряды нескольких красивых и ярких цветов.

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Красный

Это один из самых мощных цветов, который действительно способен привлечь в жизнь деньги. Специалисты советуют одевать его на деловые встречи и работу. Выбирайте для себя красную сумку, красный кошелек или любые другие аксессуары.

Коричневый

Любые оттенки коричневого порадуют вас прибавкой к зарплате, поэтому примеряйте чаще в офис коричневые костюмы, блузы или свитера. Также удачным будет покупка пальто в шоколадном цвете.

Желтый

Этот цвет имеет сильную женскую энергетику, поэтому помогает не только привлечь средства, но и привлечь в жизнь дорогие подарки. Лучше выбирать для себя небольшие аксессуары в желтом цвете или украшения. Прекрасно подойдет золото, золотые цепочки, браслеты или броши.

Фиолетовый

А вот этот цвет уже отвечает за разумные расходы. Если одевать фиолетовые вещи, то средства вы никогда не потратите на бесполезные вещи. Также наряд в этом цвете помогает быстрее вернуть долги и привлечь дополнительные средства в жизнь. Рекомендуется носить свитера, блузы или водолазки.

Голубой

Эзотерики говорят, что этот цвет хорошо работает в любых финансовых операциях. Стоит примерить на себе голубое белье, брюки, блузу, юбку или обувь.