Справиться с проблемой легко: что делать, если натирает обувь

Новая обувь может сильно натирать ногу. Главной причиной является неправильно подобранный размер и неподходящая модель, которая не прилегает к ноге, а сдавливает ее. Грубый материал тоже способен вызвать дискомфорт. Чтобы уменьшить натирание, важно воспользоваться несколькими действенными лайфхаками.

Рекомендуем всегда обращать внимание на качественную пару обуви, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". В правильно подобранной обуви вы будете чувствовать себя увереннее и не придется бороться с проблемой. Если же обувь новая, приобретена по размеру, тогда ее необходимо лишь немного "разносить".

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Что делать, если натирает обувь?

Поносите ее дома

Лучший способ растянуть обувь – это поносить ее дома. Это поможет уже следующие разы обувать ее без переживания о натирании.

Наденьте толстые носки

Чтобы ускорить процесс – оденьте несколько носков или плотные зимние. Когда обувь хорошо растянется, тогда и без проблем ее можно одевать на улицу.

Набейте бумагу

Обувь нужно набить бумагой или тряпками и оставить на ночь. Не используйте газеты, потому что следы от красителя могут остаться на обуви.



Разносить обувь можно в домашних условиях / Фото Pexels

Нагрейте

Для растяжения обуви нужны несколько пар толстых носков и фен. Тепло поможет размягчить пару и придаст форму ноги. Сначала наденьте носки на ногу, а потом обувь.

Фен установите на средний уровень и прогрейте обувь в течение 30 секунд. Чтобы избежать нагревания, насадку постоянно смещайте круговыми движениями. Этот метод не подходит для пластиковой и замшевой обуви.

К слову, летом актуальными стали шлепанцы в сетку, балетки со стразами и базовые балетки из сеточки.

Заморозьте

Тесную обувь можно растянуть благодаря замораживанию. Однако этот метод не стоит использовать на обуви из кожи. Сначала наполните пакет водой и положите внутрь обуви. Запихните в морозильную камеру на ночь. Утром лед превратится в воду и растянет обувь.

Нанесите вазелин

Этот метод поможет размягчить жесткий материал кожаной обуви. Вазелин смягчит кожу и сможет предотвратить ее растрескивание. Этот способ растяжения советуют сочетать с горячим воздухом от фена.

Кроме того, можно воспользоваться специальным растяжителем и спреем для обуви, которые продаются в магазинах.