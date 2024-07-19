Не подведут даже в жару: 4 парфюма, которые поражают своей стойкостью

Стойкость духов является одним из выдающихся показателей при их выборе. особенно летом, когда хочется, чтобы несмотря на жару запах держался как можно дольше.

На какие стойкие духи с прекрасным ароматом обратить внимание, чтобы не потратить непомерно много денег и иметь возможность наслаждаться ароматом довольно долго, рассказываем далее.

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Morning Muscs, Alexandre J.

Этот парфюм имеет такое название не просто так. Если нанести всего несколько его капель, на следующее утро вся одежда, которую вы носили вчера, будет приятно пахнуть мускусом и розой.

Но мускус с розой – это финальная часть этой композиции. Сам аромат сложный и многогранный. Здесь персик переплетается с дубовым мхом и ирисками, пачули и цветочными нотами.

Как выглядит парфюм: смотрите фото

Amour, Kenzo

Рисовый мусс и ваниль этого аромата смело продержат в жару в течение дня, а в холодное время года – сутки.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Это очень нежный и комплиментарный парфюм, который можно назвать визитной карточкой Kenzo и ароматом, что уже покорил многих.

Как выглядит парфюм: смотрите фото

Midnight Fantasy, Britney Spears

Это идеальный выбор для тех, кто любит сладкие ароматы. Здесь в композиции яркая, игристая и звонкая слива, которая раскрывается лучше всего в жаркие дни, а также не уступает в стойкости другим парфюмам.

Как выглядит парфюм: смотрите фото

Myths Woman, Amouage

Почти все духи этого бренда плотные, насыщенные и стойкие. Но "Myths Woman" особенный, ведь в композиции присутствуют хризантемы, что является довольно редким выбором.

Как выглядит аромат: смотрите фото

Аромат действительно пахнет влажными и немного горькими хризантемами, а также может продержаться более суток.