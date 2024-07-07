Мечтала о короткой стрижке: владелица салона красоты показала невероятное перевоплощение выпускницы

Каждая девушка иногда мечтает осуществить некоторые изменения во внешности. Не исключением была и выпускница из Броваров.

Девушка ждала праздника, чтобы наконец обрезать свои пряди и сделать короткую стрижку. Как она изменилась с новой прической, смотрите на Lady 24.

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Как девушка изменилась после стрижки

Владелица салона красоты в Броварах Оля Вигор рассказала на своей странице в тикток историю перевоплощения местной девушки.

По ее словам, она мечтала о короткой стрижке 5 месяцев, но ее ждал выпускной, поэтому родители попросили сделать новую прическу уже после него.

Как девушка изменилась после стрижки: смотрите видео

Девушка дождалась подходящего момента и воплотила свою мечту. Парикмахеры обрезали ее довольно длинные волосы и сделали трендовый короткий боб.

Выпускница выглядела довольной стильной прической и наслаждалась обновленным стилем.

В комментариях не все подписчики владелицы салона красоты оценили изменения девушки, однако было немало и тех, кто писал ей комплименты и говорил, что теперь она выглядит ярче.