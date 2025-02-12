Оригинальные идеи маникюра ко Дню Валентина

До Дня Валентина осталось совсем немного. Накануне праздника многие девушки хотят обновить свой маникюр.

Поскольку приближается праздник любви, маникюр также можно сделать в соответствующей тематике, пишет 24 Канал.

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Какой маникюр сделать ко Дню влюбленных

Принт с сердечками

Маникюр можно украсить символом любви – сердцем. Причем, идей как именно сделать такой рисунок достаточно много.

Можно нарисовать контрастные сердечки на всех ногтях.



Варианты маникюра с сердечками / Фото Pinterest

Также с помощью этого рисунка можно украсить один пальчик и, таким образом, сделать акцент.



Идеи маникюра на 14 февраля / Фото Pinterest

Менять можно цвет, размер и расположение сердечек.



Какой креативный маникюр сделать на 14 февраля / Фото Pinterest



Варианты нежного маникюра / Фото Pinterest



Какие украсить ногти на День Валентина / Фото Pinterest

Сердечки необязательно зарисовывать полностью. Эффектно будет выглядеть и контур.



Варианты интересных маникюров на День влюбленных / Фото Pinterest

"Поцелуи"

Невероятно женственный вариант маникюра, который может добавить изюминку в любой образ.



Идеи оригинального маникюра / Фото Pinterest

"Поцелуи" могут быть как однотонные, так и совсем разных оттенков.



Какой маникюр понравится парню / Фото Pinterest



Что нарисовать на ногтях / Фото Pinterest

Беспроигрышный френч

Френч – беспроигрышный вариант маникюра. Чтобы сделать его более праздничным, можно поэкспериментировать с цветами.



Как выглядит красный френч / Фото Pinterest



Какой креативный френч можно сделать / Фото Pinterest

Не стоит забывать и то, что кроме красного к празднику подойдет розовый.



Идеи интересного френча / Фото Pinterest

Бантики

Это интересный нежный вариант маникюра, который подчеркнет изящество вашего стиля.



Дизайн для ногтей на 14 февраля / Фото Pinterest

Чтобы сделать маникюр интересным, можно вместо рисунка отдать предпочтение объемным фигуркам.



Какие оригинально украсить ногти к празднику / Фото Pinterest



Идеи маникюра с объемными фигурками / Фото Pinterest

Напомним! Ранее мы рассказывали сколько можно носить гель-лак на ногтях.