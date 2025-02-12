Оригинальные идеи маникюра ко Дню Валентина
До Дня Валентина осталось совсем немного. Накануне праздника многие девушки хотят обновить свой маникюр.
Поскольку приближается праздник любви, маникюр также можно сделать в соответствующей тематике, пишет 24 Канал.
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Какой маникюр сделать ко Дню влюбленных
- Принт с сердечками
Маникюр можно украсить символом любви – сердцем. Причем, идей как именно сделать такой рисунок достаточно много.
Можно нарисовать контрастные сердечки на всех ногтях.
Варианты маникюра с сердечками / Фото Pinterest
Также с помощью этого рисунка можно украсить один пальчик и, таким образом, сделать акцент.
Идеи маникюра на 14 февраля / Фото Pinterest
Менять можно цвет, размер и расположение сердечек.
Какой креативный маникюр сделать на 14 февраля / Фото Pinterest
Варианты нежного маникюра / Фото Pinterest
Какие украсить ногти на День Валентина / Фото Pinterest
Сердечки необязательно зарисовывать полностью. Эффектно будет выглядеть и контур.
Варианты интересных маникюров на День влюбленных / Фото Pinterest
- "Поцелуи"
Невероятно женственный вариант маникюра, который может добавить изюминку в любой образ.
Идеи оригинального маникюра / Фото Pinterest
"Поцелуи" могут быть как однотонные, так и совсем разных оттенков.
Какой маникюр понравится парню / Фото Pinterest
Что нарисовать на ногтях / Фото Pinterest
- Беспроигрышный френч
Френч – беспроигрышный вариант маникюра. Чтобы сделать его более праздничным, можно поэкспериментировать с цветами.
Как выглядит красный френч / Фото Pinterest
Какой креативный френч можно сделать / Фото Pinterest
Не стоит забывать и то, что кроме красного к празднику подойдет розовый.
Идеи интересного френча / Фото Pinterest
- Бантики
Это интересный нежный вариант маникюра, который подчеркнет изящество вашего стиля.
Дизайн для ногтей на 14 февраля / Фото Pinterest
Чтобы сделать маникюр интересным, можно вместо рисунка отдать предпочтение объемным фигуркам.
Какие оригинально украсить ногти к празднику / Фото Pinterest
Идеи маникюра с объемными фигурками / Фото Pinterest
Напомним! Ранее мы рассказывали сколько можно носить гель-лак на ногтях.