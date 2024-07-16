Каждый вечер появлялся в спальне: норвежскую принцессу преследовал призрак нацистского генерала

Принцесса Марта Луиза, дочь норвежского короля Харальда, заявила, что ее преследовал призрак нацистского генерала, который застрелился в ее спальне.

52-летняя женщина поделилась жутким моментом, когда ее хотел задушить призрак военного во время подкаста "Modern Royalty". Что известно об инциденте, рассказываем далее.

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Как принцессу преследовал призрак

Генерал Вильгельм Редисс роскошно жил в королевском замке во время немецкой оккупации Норвегии во время Второй мировой войны. Он был правой рукой Адольфа Гитлера в стране и руководил массовой депортацией евреев-норвежцев в лагеря смерти.

Мужчина покончил жизнь самоубийством, застрелившись во время краха Третьего рейха в Норвегии 8 мая 1945 года.

Эксперт по временам Второй мировой войны Асбьорн Сварстад подтвердил местным СМИ, что его действительно нашли мертвым на диване в комнате, которая позже станет спальней принцессы.

Марта Луиза говорит, что в подростковом возрасте он ее регулярно преследовал. Бывший генерал каждый вечер появлялся к ней в ее спальне и смотрел на нее.

Как принцессу преследовал призрак: смотрите видео

Когда я переехала в эту комнату, я ужасно боялась темноты. И там был мужчина, который смотрел на меня. Я рассказала всем. Каждый вечер мои няни или мои родители заглядывали за шторы, отодвигали их и говорили: "Смотри за шторами никого нет. Здесь никого",

– делится принцесса.

Она признается, что не знала полной ужасной правды о том, кто ее преследует, пока спустя годы ее отец не раскрыл тревожное прошлое замка. Когда Марта Луиза говорила с ним о паранормальном опыте, он сказал ей: "О, это комната, где нацистский генерал покончил жизнь самоубийством".

Добавим, что Марта Луиза является самопровозглашенной ясновидящей и четвертой в очереди на престол Норвегии. Она была вынуждена отказаться от королевских обязанностей в 2022 году из-за противоречивых взглядов своего партнера Дурека Веррета, который называет себя шаманом и считает, что грусть является причиной детского рака.