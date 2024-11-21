Маникюр на Новый год 2025: лучшие идеи, которые понравятся всем девушкам

Перед Новым годом девушки хотят не только хорошо выглядеть в праздничную ночь, но и позаботиться о виде своих ногтей. Традиционно в конце декабря рекомендуем сделать зимний маникюр, который идеально впишется к новогодним праздникам.

Чаще всего новогодний маникюр ассоциируется с блестящими дизайнами, впрочем сейчас это уже отошло в прошлое, а в моду входят более практичные варианты, пишет 24 Канал.

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За основу девушки могут брать праздничные цвета – красный, зеленый или белый, впрочем к актуальным вариантам относится немало эффектных дизайнов. Мы собрали список трендового маникюра, который стоит сделать в преддверии 2025 года.

Зеленый

Символом 2025 года будет Зеленая Деревянная Змея, поэтому советуем выбрать за основу зеленый цвет лака. Такой зеленый маникюр понравится хозяйке года, поэтому благодаря этому цвету можно будет привлечь внимание. Покрасить ногти можно не только зеленого цвета, но и в разные оттенки: оливковый, салатовый, изумрудный и тому подобное.



Стильный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Красивый маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Серебристый

В новогоднюю ночь популярными были и остаются платья в оттенке металлик или золотистые платья. Именно поэтому советуем создать металлизированные или серебристые ногти, которые удачно дополнят ваш праздничный наряд.



Стильный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Красивый маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Красный

Этот цвет является символом рождественско-новогодних праздников, поэтому без красивого маникюра в красных тонах нам не обойтись. Можете покрасить базово ногти одним цветом, или поискать праздничные дизайны, которые сразу подарят вам хорошее настроение.



Стильный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Красивый маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Белый

С Нового года мы все начинаем с чистого листа, поэтому маникюр также может быть белым. Такой нейл-дизайн идеально подходит для зимних праздников. Как вариант, можете добавить сверху голубые снежинки или какую-то зимнюю роспись.



Стильный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest



Красивый маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

По желанию, на Новый год можно сделать маникюр с глиттером и стразами, классический френч или минималистичный дизайн на основе нежных пастельных оттенков с зимними мотивами (снежинки или елки).