Продолжает вдохновлять сквозь годы: культовый образ героини "Секс в большом городе" стал трендовым

Образ Кэрри Брэдшоу, героини культового сериала "Секс в большом городе", даже сквозь годы продолжает покорять сердца и вдохновлять женщин. Так, в сети появился тренд, как девушки пытаются повторить образы из сериала.

Особенно популярно серое мини-платье, в котором Сара Джессика Паркер появлялась во 2 сезоне. И хотя платье 90-х годов, однако сейчас такая одежда – мастхэв летнего гардероба.

Смотрите также Платья, о которых мечтала каждая девочка: женщина имеет необычную коллекцию образов Барби

Образы Кэрри Брэдшоу стали трендовыми в сети

Кэрри Брэдшоу сквозь годы продолжает вдохновлять поклонниц собственным стилем. Сейчас многие тренды из 90-х годов снова становятся популярными, а потому эстетика старых сериалов возвращается в моду.

Так, серое платье, в котором Сара Джессика Паркер появилась во 2 сезоне, стало трендовым в тиктоке. Блогеры пытаются повторить образ, ведь Кэрри Брэдшоу является воплощением вневременного стиля.

В сериале "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу надевала серое мини-платье с коричневыми босоножками и дополняла образ верблюжьей сумочкой от Gucci. Такой образ имел непринужденный, но очень стильный вид. Солнцезащитные очки и подвеска "Керри" подчеркнули фирменный стиль героини сериала, который сейчас покорил сеть.

Сейчас модницы в сети копируют образы из сериала, ведь они остаются актуальными, особенно – в летнее время. К примеру, одна из блогеров имеет целый гардероб, как у Кэрри Брэдшоу.

Девушка повторила образы Кэрри Брэдшоу: смотрите видео

Серое мини-платье Кэрри Брэдшоу покорило сеть: смотрите видео

Более того, серое мини-платье поклонницы считают культовым, а некоторые называют этот образ иконой стиля. Так, модницы со всего мира пытаются найти похожее платье, как у Кэрри Брэдшоу.

Девушка повторила образ Кэрри Брэдшоу: смотрите видео

К слову, немалую роль в возрождении образа Кэрри Брэдшоу сыграла Кендалл Дженер. В прошлом году инфлюенсерка появилась на Парижской неделе моды в образе, навеянном эстетикой героини культового сериала "Секс и город".