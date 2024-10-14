В моду входят любимые туфли принцессы Дианы: в чем их особенность

Многие вещи у нас до сих пор ассоциируется с принцессой Дианой – это сумка Lady Dior, пиджак в принт гусиная лапка или велосипедки со свитшотом. Однако дизайнеры решили вспомнить еще одну особую вещь в ее гардеробе – изящные туфли, которые она сочетала с красивыми туфлями.

Обувь с закрытым острым носком, каблуками средней высоты и деликатными ремешками – были неотъемлемой частью гардероба принцессы Дианы, пишет Vogue. Только потом о ней все заговорили публично.

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Туфли принцессы Дианы – тренд 2024 года

Любимые туфли Леди Ди снова стали трендом, поскольку появлялись в коллекциях многих известных трендов. Они снова покоряют модные подиумы и возвращаются в тренды, доказывая, что классика всегда будет актуальной.



Одни из любимых туфель принцессы Дианы / Фото Getty Images

Энтони Ваккарелло для Saint Laurent представил туфли из атласа в коричневом цвете, которые выглядят на ноге невероятно элегантно. Бренд сестер Олсен THE ROW выпустили классические черные туфли с ремешком, которые добавят образу нежности. А вот JIMMY CHOO представили невероятно красивые голубые мюли с ремешком, который украшен стразами. DOLCE & GABBANA создали лакированные туфли-лодочки с бантиком.



Красивые туфли на осень 2024 / Фото Vogue



Эффектные туфли на осень 2024 / Фото Vogue



Выточенные туфли на осень 2024 / Фото Vogue



Красивые туфли на осень 2024 / Фото Vogue

Сочетать эту безупречную обувь можно с красивыми платьями, костюмами, юбками, брюками или даже джинсами. Благодаря таким туфлям образы будут изящными и эффектными. На своих примерах принцесса Диана демонстрировала, как благодаря туфлям можно создать праздничный вид, поэтому добавьте одну из представленных пар в свой гардероб.

Принцесса Диана была иконой стиля, а выбор ее обуви отражал элегантность, смелость и безупречный вкус. Принцесса Диана часто выбирала классические лодочки на среднем или высоком каблуке, особенно для официальных мероприятий.

Она носила обувь от Jimmy Choo и Manolo Blahnik. Обувь именно этих брендов отличалась классической элегантностью, которая хорошо подчеркивала ее стиль.