Что надевать женщинам после 50 лет: цвета, которые способны омолодить

Цвета имеют сильное влияние на общий вид человека. Это касается не только молодых девушек, но и старших женщин, которым за 50 лет. Со временем внешность меняется, но придать ей молодой вид можно благодаря цветам.

Женщины после 50 лет почему-то избегают ярких цветов, потому что ошибочно считают, что они им не подходят. Однако модные стилистки Элизабет Косич и Кэрол Дэвидсон рассказали, что цвета, наоборот, старшую женщину делают моложе, поэтому рекомендуют добавлять в свой гардероб больше эффектного наряда.

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Темно-синий цвет

Чтобы не одевать черный цвет, который создает мрачный образ, особенно в годы, когда кожа темнеет, стилисты рекомендуют выбирать темно-синий. Он хорошо сочетается с пастельными и светлыми цветами.

Молочный

Вместо белого цвета, выбирайте несколько мягкий оттенок, к примеру, молочный. Он способен создать элегантный вид и добавить образу свежести.

Малиновый

Женщины после 50 лет избегают ярких цветов, а зря. Стилисты советуют обратить внимание на малиновый оттенок. Это может быть блуза, жакет, платье или сумка в этом эффектном цвете.

Бордовый

В этом году бордовый цвет на пике популярности в осеннюю пору, поэтому старшие женщины могут радостно добавлять его в свой гардероб. Этот оттенок выглядит роскошно, поэтому точно способен придать более молодой вид.

Розовый

Молодые девушки часто примеряют на себе розовый наряд, впрочем старшим женщинам не стоит бояться этого нежного оттенка. Этот цвет освежает и даже делает кожу светлее, а вид лица моложе.

Оливковый

Ярких зеленых цветов лучше избегать, а вот нейтральный оливковый идеально подойдет для женщин, которым более 50 лет. Стилисты говорят, что этот цвет хорошо сочетается с серым, бежевым или молочным.

76-летняя Мэй Маск – настоящая икона стиля. Она не боится ярких цветов и всегда экспериментирует в своих образах. Если вам более 50 лет, но вы хотите освежить свой вид, советуем заглянуть на инстаграм-страницу диетолога, которая является настоящим клондайком невероятных образов для вдохновения.