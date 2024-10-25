Какую одежду категорически нельзя гладить: об этом знают единицы

Оказывается, есть определенная категория вещей, которые не надо гладить, если не хотите повредить ткань. Утюг для некоторых тканей является настоящим врагом, поэтому советуем ознакомиться со списком нарядов, которые могут обойтись без глажки.

На любой единице одежды всегда можно найти этикетку, на которой будет указано – можно гладить вещь или нет, пишет Lady 24. Отметка перечеркнутого утюга означает, что такой материал гладить нельзя, иначе вы его легко уничтожите.

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Не все любят гладить. Для некоторых этот процесс является утомительным, поэтому спешим сообщить, что есть ряд вещей, которые не требуют никаких манипуляций с утюгом. Дело в том, что такой наряд изготовлен из ткани, которая не мнется, или плохо реагирует на высокие температуры.

Чтобы знать, какие вещи нельзя гладить, чтобы не уничтожить одежду, ниже рассказываем обо всех тканях, которым совсем не подходит контакт с горячим утюгом.

Нейлон и полиэстер

Эти синтетические материалы способны легко плавиться при высокой температуре. Подошва утюга может мгновенно привести к деформации ткани или даже проплавленных дыр. Для таких вещей лучше использовать отпариватель, а если позволяет этикетка – гладить при очень низкой температуре.

Шерсть

На шерстяной одежде редко можно увидеть складки, поэтому гладить ее не стоит. А еще шерсть после стирки ни в коем случае нельзя ставить в сушилку. Вещь надо высушить ровно разложив.

Ацетат и акрил

Эти ткани имеют свойство деформироваться или желтеть от горячего утюга. Если выгладить вещь необходимо, тогда это можно делать только на минимальной температуре и гладить через дополнительную ткань.



Некоторые вещи нельзя гладить / Фото Unsplash

Шелк

Такая деликатная ткань может сильно повредиться под воздействием высокой температуры. Глажка вещей из шелка может привести к потере блеска и даже появлению следов от утюга. Шелковые вещи вообще лучше никогда не гладить и использовать к ним отпариватель.

Кашемир

Чаще всего из кашемира изготавливают свитера, которые и могут быть смятыми, но складки нельзя убирать утюгом. Достаточно будет лишь обработать одежду паром.

Бархат

При глажке ткань из бархата может потерять текстуру и блеск, поэтому высокая температура ей противопоказана. Разрешается только легкое отпаривание.

Лайкра и эластан

Из этого материала производят спортивную одежду и купальники благодаря их эластичности. Но гладить изделия нельзя, иначе могут повредиться волокна эластана и лайкры, а это приведет к потере эластичности.

Чтобы наряды из этих тканей не мялись, достаточно будет после стирки их ровно развесить, чтобы ткань самостоятельно разгладилась.