Один стиль – три фигуры: интересное фотосравнение одежды размеров S, M и L

Ранее социум пропагандировал идею определенной фигуры. В основном это были модельные параметры и все стремились иметь идеальное тело. Впоследствии дизайнеры начали выпускать на подиум моделей с разной фигурой, чтобы показать, как наряд может выглядеть на разных девушках и женщинах.

Теперь погони за безупречным телом нет, поскольку любая женщина красива независимо от того, какой размер одежды она носит, какая у нее форма тела или возраст.

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В сети можно встретить немало образов одной и той же вещи, которую носят девушки с разными размерами. Для эксперимента трое девушек, которые носят размеры S, М и L продемонстрировали, как один наряд может выглядеть на разных фигурах.

Большинство этого наряда является несколько устаревшим, впрочем девушки показали, что одежда может хорошо выглядеть независимо от того, какой размер они носят. Бодипозитив раньше не был очень продвинутым, но после того, как в модной индустрии начали все больше появляться моделей plus-size, все наконец увидели, что наряд на таких девушках выглядит ничем не хуже, чем на худых.

Теперь женщинам, которые имеют пышные формы не стоит комплексовать по поводу своего веса, поскольку в современном мире на первый план выходит идея того, что надо себя комфортно чувствовать в собственном теле, не стараясь достичь какого-то идеала, чтобы вписаться в модные рамки.

Если вам хочется подтянуть свое тело и добавить спорт в жизнь – это всегда будет приветствоваться, впрочем надо помнить, что размер одежды не имеет никакого значения. Отбрасывая все стереотипы, показываем вам, как выглядят трое подруг в одинаковом наряде.



Сравнение одинаковой одежды на разных фигурах / Фото Bored Panda



Сравнение одинаковой одежды на разных фигурах / Фото Bored Panda



Сравнение одинаковой одежды на разных фигурах / Фото Bored Panda



Сравнение одинаковой одежды на разных фигурах / Фото Bored Panda



Сравнение одинаковой одежды на разных фигурах / Фото Bored Panda



Сравнение одинаковой одежды на разных фигурах / Фото Bored Panda



Сравнение одинаковой одежды на разных фигурах / Фото Bored Panda

Каждая женщина имеет свою уникальную фигуру, которая отражает ее индивидуальность. Каждый тип тела привлекателен по-своему. Если женщина чувствует себя хорошо в собственном теле, то она излучает позитив и привлекательность, независимо от типа фигуры. Стандарты красоты изменились, поэтому то, что было модным когда-то сейчас уже неактуально.