Памела Андерсон прогулялась по Парижу в берете от бренда Ruslan Baginskiy

Голливудская актриса Памела Андерсон удивила своим образом в Париже. Знаменитость примерила на себе красивый аутфит в черном цвете, который завершила беретом, созданным дизайнером из Львова Русланом Багинским.

Актриса и фотомодель Памела Андерсон последние несколько лет собрала возле себя новую армию поклонников, поскольку демонстрирует свою природную красоту в 57-летнем возрасте, пишет 24 Канал. Звезда отказалась от декоративной косметики, поэтому получается без макияжа не только на прогулки, но и на красные дорожки.

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Недавно звезда красовалась на церемонии награждения премии Гильдии киноактеров США, а теперь продемонстрировала новый выход в Париже в стильном наряде, главной изюминкой которого стал головной убор украинского дизайнера.

Стильный образ Памелы Андерсон

Звезда сериала "Спасатели Малибу" надела классический базовый гольф, который соединила с брюками и черным пальто до колен минималистического кроя. Завершить ансамбль наряда в одном цвете Памела Андерсон решила благодаря берету от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Этот головной убор актриса выбрала для пресс-тура The Last Show Girl в Париже. Красивый черный берет придавал образу особой изысканности и элегантности., что присуща французскому стилю. Стоит берет от Руслана Багинского на сайте бренда более 11 тысяч гривен.



Памела Андерсон одела берет от Руслана Багинского / Фото Backgrid



Памела Андерсон в берете Руслана Багинского / Фото Backgrid

Украинский бренд Ruslan Baginskiy уже много лет известен по всему миру. Головные уборы завоевали популярность не только среди именитых модниц, но и среди известных голливудских звезд. Кепи, господами, шляпы и шапки от Руслана Багинского примеряют самые известные певицы, автора, модели и т.д.

Головные уборы от украинского бренда в своих гардеробах у Бейонсе., Мадонна, Белла Хадид, Пэрис Гилтон, Кайя Гербер, Рози Гантингтон-Уайтли и многие другие.