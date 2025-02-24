Памела Андерсон снова вышла в свет без макияжа: захватывающий образ

Звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон появилась на знаменитом мероприятии в нежном образе и в очередной раз предстала перед фотографами без макияжа. Уже длительное время актриса на светские мероприятия не использует декоративную косметику и демонстрирует естественную красоту.

57-летняя актриса и модель на 31-ю церемонию награждения премии Гильдии киноактеров США появилась в нежном аутфите и покорила своим образом зрителей и поклонников, пишет 24 Канал.

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Особенность престижной кинопремии SAG Awords в том, что победителей выбирают сами актеры. Памела Андресон стала приглашенной гостьей, чтобы вручить победу младшему брату Маколея Калкина.

Нежный образ Памелы Андерсон

На важное событие Памела Андерсон надела белоснежное платье от бренда Dior. Актриса выбрала довольно лаконичное платье на одно плечо с рукавом-накидкой, который спадал в пол и превратился в длинный шлейф.

На шею знаменитость надела серебряную цепочку с кулоном и дополнила look серебристыми серьгами. Белокурые волосы актриса решила уложить в голливудские локоны.



Красивый образ Памелы Андерсон / Фото Pexels

Уже в очередной раз актриса продемонстрировала свой выход на важное событие без макияжа. Многие восхищаются тем, что она не боится возраста и демонстрирует свою естественную красоту.

Причиной отказа от косметики и желание открыто демонстрировать свое лицо на публике у знаменитости появилось после работы над собственным шоу "Райский сад Памелы". Кроме того, причиной стала смерть ее визажистки Алексис Фогель, с которой она работала много лет.

С естественным макияжем Памела Андерсон начала появляться с 2019 года и отмечает, что в таком образе чувствует себя очень хорошо.