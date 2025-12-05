Pantone объявил главный цвет 2026 года: он точно понравится всем

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2026 года. Главным оттенком станет белый с названием Cloud Dancer (Танцовщица облаков). Специалисты говорят, что этот уравновешенный белый цвет наполняет спокойствием.

Это впервые с момента запуска программы Pantone Color of the Year в 1999 году им стал белый, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Исполнительный директор института цвета Литрис Айземан говорит, что в мире, где технологии все сильнее влияют на нашу жизнь, этот цвет напоминает о потребности в тишине, вдумчивости и внутренней гармонии. Белый – символизирует новое начало и стремление к обновлению.

Как выглядит главный цвет 2026 года по версии Pantone?

Команда Pantone не просто выбирает цвет наугад. Она анализирует культурные, политические и стилистические тенденции, чтобы найти тот оттенок, который лучше всего отражает дух времени. Вице-президент Лори Прессман отметила, что Cloud Dancer имеет идеальный баланс холодных и теплых подтонов.

Слишком яркий белый цвет производил бы впечатление стерильности и отстраненности, а этот оттенок - естественный и мягкий. Носить такой цвет достаточно легко, особенно зимой. Можно создавать образы на основе трикотажного свитера и брюк и довершать шубкой в трендовом оттенке.

С эстетической точки зрения, белый является одним из самых понятных цветов, пишет Vogue. Он очень легко сочетается со всем и прекрасно может выглядеть в монохроме. Белый можно увидеть в архитектуре, интерьерах, дизайне одежды и тому подобное. В моде белый уже давно считается базовым цветом, поэтому будет оставаться актуальным всегда. В зависимости от контекста, белый может выглядеть классически или футуристично.

Напомним, что в 2025 году Pantone выбрал главным цветом года теплый коричневый Mocha Mousse, а в 2024-м – нежный Peach Fuzz.

