Pantone объявил главный цвет 2026 года: он точно понравится всем
- Pantone объявил главным цветом 2026 года белый оттенок под названием Cloud Dancer, который символизирует новое начало и стремление к обновлению.
- Этот цвет впервые стал главным оттенком с момента запуска программы Pantone Color of the Year в 1999 году, и он имеет идеальный баланс холодных и теплых подтонов.
Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2026 года. Главным оттенком станет белый с названием Cloud Dancer (Танцовщица облаков). Специалисты говорят, что этот уравновешенный белый цвет наполняет спокойствием.
Это впервые с момента запуска программы Pantone Color of the Year в 1999 году им стал белый, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Исполнительный директор института цвета Литрис Айземан говорит, что в мире, где технологии все сильнее влияют на нашу жизнь, этот цвет напоминает о потребности в тишине, вдумчивости и внутренней гармонии. Белый – символизирует новое начало и стремление к обновлению.
Как выглядит главный цвет 2026 года по версии Pantone?
Команда Pantone не просто выбирает цвет наугад. Она анализирует культурные, политические и стилистические тенденции, чтобы найти тот оттенок, который лучше всего отражает дух времени. Вице-президент Лори Прессман отметила, что Cloud Dancer имеет идеальный баланс холодных и теплых подтонов.
Слишком яркий белый цвет производил бы впечатление стерильности и отстраненности, а этот оттенок - естественный и мягкий. Носить такой цвет достаточно легко, особенно зимой. Можно создавать образы на основе трикотажного свитера и брюк и довершать шубкой в трендовом оттенке.
С эстетической точки зрения, белый является одним из самых понятных цветов, пишет Vogue. Он очень легко сочетается со всем и прекрасно может выглядеть в монохроме. Белый можно увидеть в архитектуре, интерьерах, дизайне одежды и тому подобное. В моде белый уже давно считается базовым цветом, поэтому будет оставаться актуальным всегда. В зависимости от контекста, белый может выглядеть классически или футуристично.
Напомним, что в 2025 году Pantone выбрал главным цветом года теплый коричневый Mocha Mousse, а в 2024-м – нежный Peach Fuzz.
Какие новости на 2026 год стоит знать?
Астрологи рекомендуют носить украшение в виде лошади или конской подковы, чтобы привлечь успех и вдохновение в 2026 году, когда покровителем станет Огненная Лошадь.
Андре Тан назвал трендами зимы 2025/26 года шубы в стиле Йети с прямым ворсом, меховые шарфы и розовый цвет.
