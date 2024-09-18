Что делать, чтобы платье не электризовалось: самые действенные лайфхаки, которые помогают

Иногда бывает, что вещи сильно прилегают к телу и начинают электризоваться. Особенно неприятно становится от вида платья, которое буквально теряет свой вид и еще и стреляет искрами. Чтобы избавиться от этой проблемы, вам стоит воспользоваться несколькими действенными лайфхаками.

Электризоваться может не только синтетика, но и натуральные ткани – шерсть или шелк, пишет Lady 24. Такая проблема может касаться не только тех вещей, которые вы поправили, но и тех, что вы уже надевали раньше.

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Особенно часто электризоваться одежда может в холодное время года. Чтобы ткань не принесла вам дискомфорта, а образ не испортил настроение, предлагаем эффективных и действенных советов, которые действительно помогают избавиться от электризации.

Вода

Это самый простой и самый дешевый вариант. Изнанка платья надо распылить из пульверизатора, чтобы немного одежду увлажнить. Только не переусердствуйте, чтобы наряд не намок.

Антистатик

Подол платья или юбки изнутри надо сбрызнуть антистатиком или протереть антистатической салфеткой. Такую сможете приобрести в специальных магазинах.



Антистатик избавит ткань от электризации / Фото Pexels

Правильная сушка

Ткань из синтетики больше накапливает статическое электричество, поэтому ее надо сушить отдельно от вещей натурального происхождения. Лучше всего вещь сушить на балконе, который хорошо проветривается или свежем воздухе.

Кондиционер

Надо в пульверизатор с водой добавить немного кондиционера для белья или смягчителя для ткани. После этого погладьте ткань рукой для усиления эффекта.

Какие есть еще действенные лайфхаки

Если замечаете, что одежда электризуется часто, то в таком случае после обычной стирки наряды надо прополоскать в смеси из 10 литров воды и чайной ложки лимонной кислоты.

Также стоит развешивать одежду на металлических вешалках, поскольку металл хорошо устраняет статическое электричество. Благодаря этому вещи не будут искриться.

В случае, если платье или юбка прилипает к колготкам, то надо по ним провести куском твердого мыла. Попробуйте также поставить в комнате увлажнитель воздуха, тогда и вещи перестанут часто электризоваться.