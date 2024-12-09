Что надеть на Новый год: Дженнифер Лопес показала идеальное платье

До Нового года осталось 3 недели, поэтому самое время позаботиться о соответствующем наряде. Выбор одежды зависит от того, где именно вы будете праздновать. Если Новый год вы планируете встретить в ресторане, то отличный вариант платья показала известная актриса и певица.

Платье – это лучший выбор для празднования Нового года, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дженнифер Лопес. 55-летняя знаменитость имеет безупречную фигуру, поэтому на собственном примере показала, как можно удивительно одеться на празднование.

Читайте также Как выглядеть дорого в серой одежде: изысканный образ от известной модели

Красивый образ Дженнифер Лопес

Актриса и певица примерила на себе нарядное платье с голой спиной и роскошным вырезом на декабре. Знаменитость выбрала платье в длине макси черного цвета с пайетками.

Образ звезда дополнила туфлями на высоком каблуке и интересной прической. Стилисты забрали ей верх волос и прикрепили шпильками, а всю длину уложили в легкие волны. Визажисты подчеркнули красоту Дженнифер безупречным и насыщенным макияжем. Певица надела драгоценные серьги, кольца и браслет и дополнила аутфит клатчем.

Кроме того, знаменитость продемонстрировала интересные кадры с кухни. Актриса показала, как в платье готовит на кухне. В инстаграм-сообщении она пошутила, что обожает после вечеринок приходить домой и в полночь чем-то перекусывать.



Интересный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма актрисы



Модный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма актрисы



Интересный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма актрисы

Платье Дженнифер Лопес – идеальный вариант для девушек, которые не знают, что надеть на Новый год в ресторан. Также такое платье могут примерить и старшие женщины, если не боятся обнажить спину и грудь.

В общем на Новый год часто одевают такие длинные и красивые платья, которые сверкают под светом гирлянд. Роскошные платья важно подчеркивать интересными прическами, ярким макияжем, украшениями и соответствующей обувью.

Астрологи не советуют в новогоднюю ночь примерять платье черного цвета, впрочем вы можете выбрать взамен совсем другой цвет, который будет выглядеть еще гораздо эффектнее. В 2025 году актуальным считается золотистый, металлический, зеленый, белый и коричневый цвет. Именно эти оттенки больше всего любит хозяйка следующего года – Зеленая Деревянная Змея.