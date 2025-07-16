3 платья на лето, которые никогда не выйдут из моды

Тренды появляются и исчезают, но есть некоторые вещи, которые остаются с нами из года в год. Эти элементы гардероба актуальны всегда, поэтому служат удачной инвестицией. На этот раз поговорим о платьях, которые не выходят из моды.

Если нужно куда-то быстро собраться, а времени на стилизацию мало, спасителем в ситуации становится платье, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Жюли Феррери.

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Платье является довольно самодостаточной вещью. Завершить его могут только украшения, сумка и обувь, а сам образ складывается за считанные секунды. На примере французской модницы Жюли Феррери, которая активно ведет свой блог, расскажем о 3 видах и цветах платьев, которые не выходят из моды.

Какие платья будут всегда в моде?

Сатиновое платье

Платье из сатина на бретельках в длине миди – беспроигрышный вариант на любое лето. Платье в бельевом стиле прекрасно сочетается со шлепанцами, балетками, босоножками или туфлями на каблуках. Минималистичное платье подойдет всем, кто любит элегантность и изысканность. К самым популярным цветам принадлежит черный и молочный. Летом стоит обратить внимание еще на яркие цвета.

Платье красного цвета

Летом все мы добавляем к своим образам больше эффектных цветов. Красный является достаточно энергичным и страстным, поэтому прекрасно подойдет тем девушкам, которые хотят привлечь к себе взгляд окружающих.

Платье красного цвета хорошо подойдет для летних прогулок или какого-то праздника – свадьбы, Дня рождения, свидания и тому подобное.

Платье в этно стиле

Платье в стиле этно имеет невероятно красивый вид, поскольку красивые узоры придают ему уникальности и особенности. Сегодня есть множество вышиванок в виде платья, которые могут быть классическими или модернизированными. Все чаще платья-вышиванки или платья в этно-стиле появляются в модных образах девушек.

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