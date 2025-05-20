Антитрендовые платья на выпускной 2025: они безнадежно вышли из моды

Уже немало девушек готовятся к выпускному, выбирая для себя подходящее платье. Огромное многообразие фасонов порой может сбить с толку, поэтому для того, чтобы не ошибиться с выбором, советуем обратить внимание на несколько платьев, которые уже давно вышли из моды.

Чтобы не выглядеть старомодно, вам однозначно надо знать о платьях на выпускной, которые уже давно потеряли актуальность, пишет 24 Канал. Они удешевляют образ, поэтому их лучше обходить стороной.

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Правильное платье подчеркивает индивидуальность и чувство стиля, но если надеть устаревшую вещь, то о красивом и модном образе можно забыть. Антитрендовое платье способно не только испортить аутфит, но и добавить несколько лишних лет.

Каждая девушка хочет иметь на выпускном красивый вид, поэтому стоит отказаться от устаревших моделей в пользу трендовых платьев, которые в этом году являются модными и востребованными. В нашей подборке мы определили 3 платья, которые уже давно никто не носит.

Пышные юбки

Такие платья были когда-то актуальными, а пышное платье хотела одеть каждая выпускница, впрочем сейчас мода на такую вещь угасла. Стоит отказываться от платьев с пышными юбками, воланами, камушками, бисером и пайетками на корсете.



Антитрендовые платья, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Устаревшее кружево

Платья с кружевом являются модными в 2025 году, но за их трендовостью стоит актуальный фасон платья. Платье с кружевом, которое спадает с плеч и прозрачная юбка в неподходящем цвете, способны испортить выпускной вечер.



Антитрендовые платья, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Объемные рукава-буфы

Платья с объемными рукавами способны придать образу помпезности, впрочем в 2025 году такой фасон является устаревшим и неактуальным. Не советуем примерять на себе платье в любой длине с огромными рукавами-буфами, чтобы не испортить себе праздник.



Антитрендовые платья, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Вместо этого советуем обратить внимание на платья с вырезами, коктейльные варианты или платья с открытыми плечами. Такие фасоны являются актуальными и желанными на выпускной вечер.