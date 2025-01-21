Байдены появились на инаугурации Трампа в фиолетовом: что означает выбор этого цвета

Джо и Джилл Байдены пришли на инаугурацию Дональда Трампа, который стал 47-м президентом США в фиолетовом наряде. Джилл Байден красовалась в фиолетовом пальто и туфлях от Ralph Lauren, а Джо Байден выбрал для себя галстук в том же цвете.

Оказывается, что выбор цвета их наряда является неслучайным, пишет 24 Канал со ссылкой на Page Six. В американской политике фиолетовый символизирует двухпартийный союз. Благодаря этому цвету супруги Байдены продемонстрировали политическое единство.

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Супруги Байдены в фиолетовом

"Фиолетовый цвет – это смешение и объединение красного и синего, которые представляют каждую из основных политических партий в США", – заявила Лори Прессман, вице-президент Института цвета Pantone во время инаугурации Джо Байдена в 2021 году.

Красный цвет связан с Республиканской партией, а синий – с Демократической.

Известный американский бренд Ralph Lauren одел в свое пальто не только бывшую первую леди, но и Джо Байдена. К своему темному пальто он надел фиолетовый галстук, который удачно дополнял образ Джилл Байден.

Бывшая первая леди имела удивительный образ, который ее прекрасно освежал. Стилисты даже добавили к ее аутфиту фиолетовые кожаные перчатки. Она предстала с распущенными волосами уложенными в локоны и бриллиантовыми серьгами, которые эффектно сверкали.

В таком красивом наряде супруги Байденов встретили на пороге Белого дома Дональда и Меланию Трампов перед церемонией инаугурации



Супруги Трампы в фиолетовом наряде / Фото Getty Images

Камала Харрис в 2021 году во время инаугурации Джо Байдена в 2021 году тоже осуществила выход в платье и пальто фиолетового цвета от американских дизайнеров Серджио Хадсона и Джона Роджерса. Тогда американские СМИ тоже оценили ее жест согласно теории цвета, как единство двух партий – демократов и республиканцев.