Как избежать пересыхания губ летом: 6 простых шагов на каждый день
Источник:Ukr.Media
Летом кожа является едва ли не самой уязвимой. И губы не являются исключением, ведь они страдают от жары и недостатка увлажнения.
Что делать, если губы сохнут, теряют цвет, на них образуются трещинки и микротравмы, рассказываем дальше.
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Не облизывайте губы
В жаркий день есть большой соблазн постоянно облизывать пересохшие губы. Однако этого делать нельзя – слюна быстро испаряется, поэтому кожа сохнет еще сильнее. Лучше смочить их чистой водой.
Заботьтесь об увлажнении
После длительного пребывания на солнце стоит наносить на губы натуральные масла. Можно использовать средства с вазелином, гиалуроновой кислотой, маслом ши.
Также стоит регулярно делать это перед сном – ночью кожа успевает восстановиться.
Смягчайте и отшелушивайте
Пересохшие губы нуждаются в нежном скрабировании. Для этого выберите профессиональное средство или сделайте маску из оливкового масла, коричневого сахара и меда в равных пропорциях.
Независимо от выбора нанесите на губы скраб и слегка помассируйте круговыми движениями. Такую процедуру можно проводить не чаще 2 – 3 раз в неделю.
Откажитесь от декоративной косметики
Летом лучше не использовать агрессивную косметику, ведь чем лучше помада держится на губах, тем сильнее их сушит.
Применяйте солнцезащитные кремы
Не только кожа лица, но и губы нуждаются в защите от ультрафиолета. Перед выходом на солнце обрабатывайте губы средствами с SPF-защитой. Для этого лучше использовать косметику, обогащенную витаминами и питательными маслами.
Пейте больше жидкости
В летнее время нужно пить больше жидкости. Это не только поможет избежать обезвоживания всего организма, но и поможет коже лица и губ не пересыхать на жаре.