Тренды кардинально изменились: почему западные визажисты отказываются от туши для ресниц

Для многих женщин тушь для ресниц – незаменимое средство. Однако все чаще в трендах фигурируют макияжи без использования туши.

Тушь для ресниц – основное средство для макияжа. Большинство девушек могут отказаться от помады, пудры или теней для век, но не выйдут из дома, если не накрасят глаза тушью.

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Многим кажется, что без густых черных ресниц, они имеют уставший и недостаточно привлекательный вид. Тем временем западные визажисты уже некоторое время пытаются тушь "отменить".

Западные визажисты перестали использовать тушь

Золотым стандартом красивого макияжа считали тушь, накладные или наращенные ресницы. Это правило до сих пор действует для красных дорожек, но в других ситуациях все активнее встречаются альтернативные варианты макияжа глаз.

Сначала от туши начали отказываться из гигиенических соображений. В эпоху коронавируса правила безопасности стали соблюдать еще тщательнее, чем раньше.

Дело в том, что в отличие от других бьюти-средств, тушь максимально неудобно использовать в работе с большим количеством клиентов.

Если использовать новые кисточки, расход продукта получается невероятным.

А если не использовать вовсе, то есть риск инфекций, которые могут передаться через слизистые.



Тренд на обильное окрашивание ресниц тушью исчез / Фото Unsplash

Поэтому на Неделях моды модели стали выходить на подиум с ненакрашенными тушью глазами. В свою очередь, некоторые звезды демонстрируют макияж без туши в своих соцсетях и даже на обложках журналов.

Конечно, вы не должны полностью отказываться от самого популярного косметического средства, если без туши чувствуете себя некомфортно. Однако теперь куда уместнее отказываться от чрезмерного окрашивания ресниц в несколько слоев, особенно при ярком и необычном макияже.