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Lady Советы для Lady Что нужно сделать, чтобы подготовиться к свиданию
24 июня, 22:47
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Что нужно сделать, чтобы подготовиться к свиданию

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Для привлекательного вида на свидании важно иметь чистое тело и волосы, свежее дыхание, опрятные руки и ногти.
  • Важно при подготовке на свидание подобрать одежду по фигуре, добавить аксессуары, легкий макияж и стильную прическу.

Недаром говорят, что первое впечатление можно произвести только один раз. В отношении свиданий это правило также работает.

Ведь свидание – это особая встреча, во время которой внешний вид играет одну из главных ролей. Важно подготовиться для этого мероприятия заблаговременно, пишет 24 Канал.

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Что сделать, чтобы привлекательно выглядеть на свидании

  1. Соблюдайте гигиену

Звучит банально, но часто именно эта деталь "бросается в глаза". Вам нужно иметь:

  • чистое тело и волосы – примите душ, используйте любимый гель или мыло с приятным, не резким ароматом, не забудьте о дезодоранте;
  • свежее дыхание – важно не только почистить зубы, а еще и воспользоваться зубной нитью и ополаскивателем;
  • опрятные руки и ногти – необязательно делать маникюр с покрытием, главное, чтобы все выглядело аккуратно.


Что нужно, чтобы собраться на свидание / Фото Pexels

Обратите внимание! Если вы надеваете открытую обувь, обращайте также внимание на ваш педикюр.

  1. Подберите правильный образ

Чтобы хорошо выглядеть, нужно:

  • придерживаться тематики встречи;
  • подбирать одежду по фигуре, которая подчеркнет все достоинства;
  • добавить аксессуары;
  • сделать легкий макияж (если вы делаете его обычно);
  • создать стильную прическу;
  • почистить и подготовить обувь;

Не старайтесь изобразить кого-то другого. Подбирайте одежду, аксессуары и макияж, которые выразительно подчеркнут ваше "я".


Как подготовиться к первой встрече с парнем / Фото Pexels

Также важно для свидания:

  • подбирать не только красивое, но и удобное белье, чтобы чувствовать себя уверенно;
  • увлажнять губы;
  • протереть очки, сумочку и телефон;
  • подобрать ненавязчивый парфюм.