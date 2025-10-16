Легендарное шоу Victoria's Secret снова вернулось в еще более грандиозном формате. В этом году бренд представил кроме любимых "ангелов" новые лица в интересных образах и удивил неожиданными перевоплощениями.

Бельевой бренд Victoria's Secret всегда у всех ассоциировался с гламурным шоу и худыми и известными моделями, впрочем последние годы было переосмыслено видение женской красоты, и теперь по подиуму дефилировали не только традиционные "ангелы", пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Как прошел показ Victoria's Secret ?

Этой ночью в Нью-Йорке произошло несколько самых ярких моментов, которые всем больше всего запомнились.

Беременная Жасмин Тукс

Модель уже много лет является главной звездой бренда. В 2016 году Жасмин Тукс представляла легендарный Fantasy Brа, а в этом году вышла на подиум в роли будущей мамы. Она открыла показ и это стало самым трогательным моментом шоу.

Мода и спорт

Совсем неожиданно по подиуму продефилировали две спортсменки – баскетболистка Энджел Риз и гимнастка Суни Ли. Они появились в “розовом” блоке шоу и признались, что перед выходом на подиум волновались даже больше, чем перед соревнованиями.

Встреча поколений

На одной сцене шоу встретились не только всем известные легенды, но и новые имена модного мира. В список самых знаменитых моделей вошли Кэндис Свейнпол, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Белла и Джиджи Хадид, Барбара Палвин, Даутцен Крез и даже Лили Мосс, которая имеет все шансы стать новой узнаваемой моделью.

Выступления звезд

Музыкальную часть шоу завершило выступление Мэдисон Бир, которая исполнила несколько своих хитов и представила новый трек. А легендарная Missy Elliott зажгла зал мощным перформансом.

Бал дебютанток

На шоу состоялся громкий дебют. На подиум вышли американские модели Эбби Чемпион и Амелия Грей. Последняя ошеломила публику смелым образом из полупрозрачной сетки, который во время дефиле открыл не только спину, но и ягодицы – вызвав настоящий фурор в зале.

Как выглядели "ангелы" на шоу Victoria's Secret?