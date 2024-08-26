Самые искренние пожелания для незабываемого праздника: поздравления с днем рождения своими словами

День рождения – это праздник, который наполняет человека счастьем и зарядом радости. И одним из самых главных и важных моментов является поздравление от родных и близких сердцу людей.

Однако, в такой особенный день сложно подобрать слова, чтобы выразить все свои лучшие пожелания. Именно поэтому Lady 24 создал подборку оригинальных поздравлений своими словами.

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Поздравления с днем рождения своими словами

Поздравляю тебя с днем рождения! Дорогая / Дорогой (имя), желаю тебе безграничной радости, огромной любви и крепкого здоровья. Пусть удача станет верной спутницей в жизни, а каждый момент – наполнен смехом и счастьем! Исполнения всех мечтаний и вдохновения!

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В этот чудесный день – день твоего рождения – хочу искренне тебя поздравить! Пусть твоя лучезарная улыбка не исчезает с лица, а все, о чем ты мечтаешь, прекрасно появляется в жизни. Здоровья, любви, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, исполнения заветных желаний и творческих свершений!



Поздравления с днем рождения / Фото moonzori

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Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю мирного неба, крепкого здоровья, безграничной любви, верных друзей и всего, что ты желаешь. Пусть мечты сбываются, планы – легко воплощаются, а в двери твоего дома стучатся только добрые люди. Желаю, чтобы в жизни горчил только черный шоколад, а слезы были от счастья. Улыбок, путешествий и удачи! С днем рождения, дорогой/люба (имя)!

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В этой жизни мне посчастливилось встретить невероятного человека, поэтому лучшие и самые искренние пожелания в этот праздничный день – только для тебя. Пусть сюрпризы и приятные подарки жизнь дарит не только сегодня, больше путешествий и незабываемого отдыха. Здоровья, счастья, любви, удачи и вдохновения во всех начинаниях. Мирного неба, домашнего тепла и уюта, достатка и благополучия!



Поздравления с днем рождения / Фото "Побажайко"

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С днем рождения! Желаю больше счастливых моментов и меньше причин для грусти. Пусть твоя дорога жизни будет усеяна цветами счастья, любви, радости, удачи и благополучия. Ты – чрезвычайный человек добрый, поэтому желаю тебе тепла, света и позитивной энергии. Пусть карьерный путь не будет тернистым, а желаемое – получается легко. Крепкого здоровья и достатка!

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Сегодня – твой день рождения, и я хочу пожелать всего самого лучшего! Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими моментами, приключениями и путешествиями. Никогда не сдавайся и иди к цели, ведь удача улыбается смелым. Здоровья, радости, любви, счастья и семейного благополучия. С днем рождения!