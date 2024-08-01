Девушка завоевала сердце спортсмена, выигравшего золото на Олимпиаде-2024: как ей это удалось

22-летняя София Элизабет, автор контента из США, установила свое местонахождение в приложении Hinge на Олимпийскую деревню в Париже, надеясь завоевать первое место в сердце спортсмена. Девушка живет на другом континенте, однако ее замысел сработал.

"Сначала я не видела ни одного олимпийца, поэтому решила заняться свайпами", – объяснила тиктокерка в своем видео, которое набрало более 16 миллионов просмотров.

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Она рассказала, что после нескольких свайпов начали появляться профили спортсменов, первый из которых якобы был волейболистом сборной Германии, а второй – олимпийцем сборной США, с которым она "мгновенно нашла общий язык".

"В первый же день я познакомилась с олимпийцем из сборной США, который потом выиграл золото. Я не знаю, куда это приведет, но я имею в виду, что если у вас уже есть золото, какой смысл искать больше?" – рассказала она.

Спортсмен выиграл "золото" на Олимпиаде

Американка утверждала, что олимпиец принес домой первую золотую медаль для команды США, хотя и не предоставила никаких доказательств.

"Это мой метч, крошка, это мой метч. Я все равно лучше выгляжу в золоте", – воскликнула она на видео.

София объяснила, что не хотела разглашать имя спортсмена, потому что считает, что "олимпийцы хотят быть известными благодаря своему виду спорта".

"От спортсмена ожидают, что он будет полностью сосредоточен на своем виде спорта. Я бы не хотела, чтобы их имена использовали для того, чтобы их репутация была искажена из-за того, что они вкладывают энергию в приложения для знакомств, одновременно добывая золото для своей страны. Они могут делать и то, и другое", – считает девушка.

Зрители поддержали нестандартный хакерский ход, назвав Софию культовой и настоящей патриоткой:

"Так держать, девочка";

"Это единственное олимпийское обновление, которое мне нужно. Ты настоящая патриотка";

"Я болею за этот метч".

София отметила, что не будет вечно держать свое местонахождение в приложении на Олимпийской деревне, ведь с тех пор постоянно общается с американским спортсменом, кроме тех дней, когда он соревнуется. Однако разные часовые пояса делают общение "немного сложным".

Как найти олимпийца в приложении для знакомств

Также София дала развернутую инструкцию, как найти олимпийца в приложении для знакомств.

"Вы спросите: "Но как мне найти олимпийца?". Все очень просто: олимпийцы – это что-то вроде веганов. Вам не нужно спрашивать, они сами вам скажут. Чтобы соответствовать спортсмену, вы должны тренироваться как спортсмен, проводя свои исследования", – отметила американка.

Кроме этого, она посоветовала искать признаки олимпийского спортсмена, например, занятия спортом или очевидное описание, например, "Париж!!! Олимпиада 2024, вот и я".