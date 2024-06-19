Летние прически, которые спасут от жары: топ-6 стильных образов

В жаркие летние дни дискомфорт может вызвать любая мелочь. Именно поэтому летом хочется собрать волосы в кучу, чтобы они не касались шеи и не вызывали дополнительного пота.

Однако собранные волосы могут выглядеть стильно в прическе. Так, топ-6 эффектных причесок для лета – далее в подборке.

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Гладкий пучок

Гладкий пучок – идеальный вариант для лета. Существуют различные вариации, как его можно сделать – от низкого романтического до высокого трендового. Такая прическа не будет вызывать дискомфорта, ведь все волосы собраны, а шея будет открытой. Кроме того, пучок подходит к любым мероприятиям, поэтому является универсальной прической.

Прическа в стиле 90-х

Обладательницы волнистых волос могут создать "беспорядочную" прическу в стиле 90-х годов. Для этого волосы надо собрать в полупучок, а спереди – оставить локоны. К слову, такая прическа станет идеальным решением для романтического свидания или вечерней прогулки.

"Космические" пучки

Эффектный и стильный вид будут иметь 2 пучка. Чтобы повторить такую "космическую прическу", необходимо разделить волосы на 2 части и сделать высокие хвосты. После этого волосы надо обернуть вокруг, завернув в пучок. Зафиксировать такую прическу можно заколками или резинками.

Хвост

Конечно же, самой простой прической будет обычный конский хвост. Однако его также можно стильно обыграть. Так, если заранее накрутить волосы и добавить к хвосту заплетенные косы, то в результате можно получить романтический образ.

Полухвост

Если все же хочется иметь немного распущенных волос, то можно сделать полухвост. Такая прическа остается трендовой не первый год, а собранные у лица пряди подчеркнут глаза и скулы.

Хвост с косой

Невероятно стильный вид имеет хвост в сочетании с заплетенной косой. Так, стоит сделать высокий конский хвост, а затем волосы стоит заплести в косу. Чтобы прическа имела эффектный вид, можно заплести не обычную косу, а, например, из 4 прядей.

Такие прически буквально спасать от жары, ведь собранные волосы не будет приносить дискомфорта. Кроме того, такие эффектные прически точно не останутся без комплиментов.