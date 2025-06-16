Праздничные прически, которые можно сделать самостоятельно: не нужно идти в салон

В последнюю субботу июня в Украине традиционно будут праздновать выпускной. Прическа является такой же важной, как платье и макияж. Для тех у кого мало времени на сборы, можно сделать прическу дома своими руками.

Элегантные и простые прически легко повторить самостоятельно, пишет 24 Канал со ссылкой на New Beauty. Каждая из этих причесок требует минимальных навыков и принесет множество комплиментов.

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Мягкие волны

Каскадные волны выглядят элегантно, особенно с платьем, которое имеет глубокий вырез на спине. Чтобы создать волны, не нужно никаких особых усилий, лишь накрутить их на плойку.

Низкий шиньон

Такая прическа выглядит идеально и излучает богемный гламур. Для достижения непринужденности, оставьте несколько свободных прядей вокруг лица и сзади пучка. Это придаст прическе нотку романтичности.

Французская прическа

На выпускной можно сделать французскую прическу с высоким закреплением сзади. Она выглядит довольно женственно, если оставить передние пряди волнистыми.

Высокий хвост

Собранный на макушке хвост прекрасно поднимает лицо и подчеркивает его лучшие черты. Такая прическа подойдет к лаконичным платьям или костюмам.

Объемная прическа

Для создания изысканной и роскошной прически, нужно придать ей объема и добавить интересный аксессуар на волосы, который мгновенно сделает прическу особенной.

К слову, в моду возвращаются прически в стиле 70-х годов, поэтому рекомендуем посмотреть, что советуют носить модные стилисты.