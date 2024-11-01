Как две капли воды: известная модель повторила культовый выход принцессы Дианы

Многие мировые звезды на Хэллоуин выбирают не только устрашающие костюмы. В последнее время в моду вошло перевоплощение в героев фильма или любимых знаменитостей. Шведская модель решила в этом году поразить всех своим новым образом, представ на кадрах в культовом выходе принцессы Дианы.

Манекенщица Эльза Хоск имеет хороший вкус в одежде и постоянно демонстрирует красивые образы, сообщает 24 Канал. Девушка уже много лет в модной индустрии и разбирается в трендах, поэтому подобрала перевоплощение, которое поразило многих.

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Эльза Хоск в образе принцессы Дианы

В Голливуде все стараются, чтобы подготовить такой образ на Хэллоуин, который не будет похож ни на чьи предыдущие и удивит всех подписчиков или гостей вечеринки. Эльза Хоск в этом году решила продемонстрировать не только наряд принцессы Дианы, но и ее взгляд, походку и манеры.

Блондинка примерила на себе черное платье, которое стало культовым в гардеробе Леди Ди. Эльза Хоск надела черное платье с открытыми плечами в длине мини, в котором принцесса Диана появилась на вечеринке, которую устроил глянец Vanity Fair в июне 1994 года.



Культовый выход принцессы Дианы / Фото Getty Images

Эльза дополнила образ черными колготками и туфлями на каблуках. Она также не забыла добавить многоярусное жемчужное колье с большим кулоном, которое было на принцессе Диане. Главной изюминкой ее образа стала прическа. Модель предстала в коротком парике, который полностью сходился с прической матери бывшей жены короля Чарльза III.

Образ принцессы Дианы, который примерила Эльза Хоск является самым популярным из всех. Ее платье СМИ назвали "платьем мести", поскольку своим выходом она нарушила королевский дресс-код. Уже на следующий день после ее выхода в свет, все заголовки мировых изданий пестрели именем принцессы Дианы.

Эльза Хоск повторила образ принцессы Дианы

Известно, что через 3 года после того, как принцесса Диана совершила феерический выход, платье продали за 65 тысяч долларов. Леди Ди выставила платье на аукцион, чтобы собрать деньги для фонда, который оказывал помощь людям с раком и СПИДом.