Стилисты назвали самый модный оттенок блонда этого лета

Когда певица Лана Дель Рей появилась на сцене фестиваля Coachella, то все внимание было приковано к ее невероятным волосам. Так, новый оттенок блонда в цвете песка пустыни покорил сердца поклонников.

Стилисты же говорят, что этот оттенок станет самым популярным этим летом. Теплый цвет смело можно называть трендом этого сезона.

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В чем особенность "пустынного блонда"

В апреле состоялся фестиваль Coachella, на котором выступила Лана Дель Рей. Певица появилась на сцене с новым цветом волос. Это была неожиданная трансформация, ведь раньше певица носила темные, шоколадные оттенки волос.

Как рассказала колористка звезды Трейси Каннингем, певица самостоятельно захотела перемен. Она выбрала светлый оттенок, который напоминает цвет пустынного песка. Сама Лана Дель Рей называет этот оттенок "пустынный блонд", и это лучшее описание такого цвета. Колористка замечает, что этот специфический оттенок имеет нечто среднее между медовым и пшеничным блондом.

Лана Дель Рей с трендовым цветом волос: смотрите фото

Стилисты говорят, что "пустынный блонд" станет настоящим трендом этого лета. Если в прошлом году модным был яркий цвет блонда Барби, то в 2024 году – новый эксперимент.

"Пустынный" блонд – в центре спектра между теплыми и прохладными оттенками. Колористы объясняют, что такой оттенок темнее привычного блонда с русым отблеском, но не такой золотистый, как, к примеру, медовый блонд.

Нужно время, чтобы безопасно достичь идеального цвета без вреда для волос. Вы должны быть готовы некоторое время ходить с промежуточным цветом, чтобы иметь волосы своей мечты. Чтобы превратиться из ледяного в пустынный блонд, вам понадобятся затемнение и блеск,

– рассказала колористка Ланы Дель Рей.

К слову, с таким оттенком ходит не только Лана Дель Рей. Певица Бейонсе также имеет оттенок, похожий на "пустынный блонд".

Необычный оттенок волос Бейонсе: смотрите фото