Актуальные рубашки на 2025 год: стилист показала, что надо купить

Осенью наши образы в основном состоят из лонгсливов и теплых свитеров, но если футболки мы таки откладываем на второй план, то для стильных выходов нам понадобятся блузы и рубашки. О последнем варианте наряда рассказала в своем блоге украинская стилистка.

Елена Шевченко делится со своими подписчиками в инстаграме актуальными советами, поэтому показала, какие именно рубашки актуальны в этом сезоне и на что именно надо обратить внимание. Все представленные варианты будут также модными в следующем 2025 году.

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Модные рубашки на 2024-2025 год

Стилист отметила, что большинство рубашек являются вневременными, поэтому будут служить нам длительное время.

Рубашка в пастельном цвете

Елена Шевченко говорит, что в этом году на пике популярности мягкие и нежные цвета. Они приятные глазу, потому что не слишком яркие, поэтому прекрасно вам подойдут.



Красивые рубашки на 2024-25 год / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Джинсовая рубашка

Такая рубашка есть и будет актуальной. Чтобы можно было ее модно стилизовать, выбирайте свободный и удлиненный фасон.



Стильные рубашки на 2024-25 год / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Рубашка нестандартного фасона

Красивые рубашки с объемными рукавами, асимметрией или смещенным воротничком выглядят довольно красиво. Интересная рубашка придаст образу интересной изюминки.



Красивые рубашки на 2024-25 год / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Приталенная и асимметричная рубашка

Выбирайте для себя свободную рубашку с четко выраженной приталенностью, которая создана с помощью драпировки или асимметрии.



Стильные рубашки на 2024-25 год / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Рубашка бохо

Свободная и расслабленная рубашка с объемными рукавами лучше всего подходит девушкам, которые имеют прямоугольную фигуру или грушу и тем фигурам, которых объемы сосредоточены внизу.



Красивые рубашки на 2024-25 год / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Клетчатая рубашка

Несмотря на то, что некоторые стилисты говорят, что клетчатая рубашка уже отжила свое, на самом деле она является классикой, поэтому не может выйти из моды. Особенно красиво такие рубашки сочетаются с кожаными куртками.



Стильные рубашки на 2024-25 год / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Стилизуйте рубашки с джинсами, брюками палаццо, короткими или длинными юбками. Что касается обуви, то одинаково удачно будут сочетаться рубашки с кроссовками, ботинками или сапогами на каблуках. А чтобы добавить красивой изюминки, дополняйте образы шляпами или беретами.