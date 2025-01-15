С чем француженки носят джинсы: интересные образы для вдохновения

Джинсы являются самым любимым элементом гардероба всех девушек, а француженки от них просто в восторге. Они умеют создавать множество интересных и неповторимых образов, которыми каждая девушка сможет вдохновиться.

Французский стиль известен легкой небрежностью и базовым набором вещей, которые есть в гардеробе у каждой из нас, пишет 24 Канал. Образы парижанок всегда стильные и совершенные и показывают нам, как можно красиво выглядеть благодаря лишь нескольким простым сочетаниям.

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Джинсы в зимнюю пору мы носим так же часто, как в другие сезоны, постоянно меняя разве что фасоны – от классических прямых до мешковатых. Несмотря на то, что зимой большинство из нас почему-то любят делать ставку в образах на темные тона, француженки выбирают для себя голубые джинсы.

Если хотите получить порцию вдохновения для красивых выходов, советуем присмотреться к стилизациям модных девушек из Франции.

Пальто + белый свитер + джинсы

Архитектор Жюли Феррери выбирает для себя зимой теплый и красивый свитер с вязаными косами в белом цвете, соединив его с голубыми джинсами и утепленным длинным пальто. Это очень лаконичный и одновременно изысканный аутфит, который легко повторить.

Рубашка + джинсы

Жюли также любит часто примерять на себя классику, как и все француженки. Девушка надела интересную принтованную рубашку, которую соединила с базовыми джинсами и для дополнительной скромности – зачесала волосы в хвост.

Яркое пальто + джинсы

Француженки не боятся яркой одежды, поэтому часто примеряют ее в своих даже ежедневных выходах. Модница Сабина Сокол соединила джинсы голубого цвета с белым верхом и довершила look эффектным красным пальто.

Коричневая шуба + джинсы

Парижанки несколько консервативны и четко придерживаются своего стиля в одежде, но и не отказываются от трендовых новинок. Сабина Сокол примерила на себе актуальную короткую шубу, которую сочетала с классическими прямыми джинсами.

Дубленка + джинсы

В гардеробах француженок редко можно заметить пуховики даже для европейской зимы, поэтому они предпочитают пальто, легким шубам или дубленкам. Инфлюенсерка на собственном примере продемонстрировала, как стильно и модно выглядит сочетание коричневой дубленки с синими джинсами.

Французский стиль известен тем, что девушки одеваются не так, как диктуют тренды, а так, как им хочется. При этом все их аутфиты – это олицетворение женственности, нежности и легкости, которые выглядят стильно и непринужденно.