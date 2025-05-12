Какая одежда подходит к брюкам палаццо: трендовые образы на каждый день

Брюки палаццо настолько завоевали наше внимание, что не выходят из моды уже много лет и остаются одними из самых популярных брюк. Даже если в гардеробе есть минимум вещей, с брюками палаццо можно составить множество красивых и эффектных образов.

Палаццо найдется в гардеробе у каждой модницы, пишет 24 Канал. Брюки являются универсальными, поскольку позволяют создать офисный или кэжуальный аутфит. К примеру, с брюками палаццо легко создать простой базовый образ на основе футболки или майки, а для нотки серьезности look можно довершить жакетом.

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Кроме того, палаццо удобны и тем, что прекрасно подходят для стилизации с разнообразной обувью – от кроссовок до туфель или босоножек на каблуках.

К теме! Брюки палаццо остаются популярными и хорошо сочетаются с различными типами обуви. С чем носить брюки палаццо читайте в нашем материале.

Мы просмотрели самые красивые образы инфлюенсерок, поэтому делимся с вами самыми интересными образами, которые можно легко повторить.

С жакетом и лоферами

Выбирайте брюки палаццо и лонгслив в одном цвете и сочетайте с жакетом. Для базового аутфита достаточно будет совместить look с лоферами или обувью на низкой подошве. А чтобы создать несколько строгий вид, достаточно будет только зачесать волосы в хвост.

С асимметричными рубашками

В этом году в моде красивые асимметричные рубашки, которые выглядят как туники, которые были в моде много лет назад. Чтобы добавить нотку изысканности, выбирайте сверху жакет и обязательно надевайте туфли на каблуке.

С поло

В этом году в моду возвращаются футболки поло. Это могут быть классические модели в стандартных цветах или интересные варианты в полоску. На холодную погоду можно приобрести поло на длинный рукав, а образ завершить кроссовками или кедами.

В виде костюма

Брюки палаццо одного цвета с жакетом создают невероятную комбинацию, которую можно носить в офис, на важные события или на прогулку с друзьями. Ради комфорта выбирайте балетки, а для создания изысканного образа – обувь на каблуках.

Кроме того, советуем сочетать брюки палаццо с костюмными жилетками в стиле Old Money, с интересными лонгсливами, блузами, рубашками и разнообразными топами.