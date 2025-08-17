Подстригание челки в домашних условиях может показаться сложной задачей, но это навык, который можно легко приобрести, если быть терпеливым и осторожным. Эксперты советуют подходить к этой задаче медленно и вдумчиво, полагаясь на свои пальцы как на ориентир, и использовать качественные инструменты.

24 Канал со ссылкой на Real Simple рассказывает о полезных лайфхаках, как подстричь челку дома без ущерба имиджу и самооценке. Главное помните – сначала лучше меньше, чем много сразу!

Как подстричь челку дома?

Важно уделить необходимое время и создать спокойную обстановку перед тем, как подрезать челку. Однако не стоит принимать импульсивные решения относительно ножниц, особенно перед значительными событиями, такими как важные встречи или свидания.

Что нужно иметь:

расческа с мелкими зубцами;

несколько крупных зажимов для волос;

острые парикмахерские ножницы, идеально длиной 6–7 см;

зеркало, хорошо освещение и чистые сухие волосы.

Важно! Стричь челку надо на сухие волосы. Мокрые волосы имеют свойство "подпрыгивать" во время высыхания – это может привести к риску получить в результате значительно короче челку, чем планировалось.

Пошаговая инструкция:

Разделите челку от остальных волос

С помощью расчески тщательно отделите треугольную зону челки, простирающуюся от центра лба до внешнего края бровей. Чтобы сосредоточить внимание на этой зоне, остальные волосы закрепите зажимами или завяжите в хвост, чтобы они не мешали укладке.

Обладательницам удлиненных краев челки рекомендуется убрать боковые части и сконцентрироваться исключительно на центральной части.

Задайте направление и длину

Следует укладывать челку так, как считаете нужным: прямой, зачесанной набок или слегка смещенной от центра.

Чтобы достичь желаемого вида, надо сформировать пальцами "петлю" из волос. Для этого зажмите прядь между указательным и средним пальцами недоминантной руки и опустите пальцы до уровня бровей, стараясь не тянуть волосы вниз.

Подстригание

Возьмите ножницы в доминантную руку и режьте горизонтально чуть ниже линии пальцев. Сделайте небольшие срезы, или "укусы", вместо того, чтобы пытаться сделать одно размашистое движение.

Волосы следует подстригать с шагом не более 0,5 сантиметров, поскольку лучше подстричь мало, чем слишком много – всегда есть возможность подстричь больше позже при необходимости.

Смягчение линии

После подстригания основной длины волос зажмите челку между пальцами и расположите ножницы вертикально. Делая небольшие V-образные срезы по краю, эта техника улучшает текстуру и создает более динамичный и естественный вид.

