Все не так страшно, как кажется: подстригаем челку дома будто из салона
- Для подстригания челки дома необходимо иметь расческу, зажимы для волос, острые ножницы, зеркало и хорошее освещение.
- Важно стричь челку на сухие волосы, разделить ее на секции, и делать небольшие срезы для контроля длины.
- После подстригания основной длины, смягчение линии достигается небольшими V-образными срезами для естественного вида.
Подстригание челки в домашних условиях может показаться сложной задачей, но это навык, который можно легко приобрести, если быть терпеливым и осторожным. Эксперты советуют подходить к этой задаче медленно и вдумчиво, полагаясь на свои пальцы как на ориентир, и использовать качественные инструменты.
24 Канал со ссылкой на Real Simple рассказывает о полезных лайфхаках, как подстричь челку дома без ущерба имиджу и самооценке. Главное помните – сначала лучше меньше, чем много сразу!
Как подстричь челку дома?
Важно уделить необходимое время и создать спокойную обстановку перед тем, как подрезать челку. Однако не стоит принимать импульсивные решения относительно ножниц, особенно перед значительными событиями, такими как важные встречи или свидания.
Что нужно иметь:
- расческа с мелкими зубцами;
- несколько крупных зажимов для волос;
- острые парикмахерские ножницы, идеально длиной 6–7 см;
- зеркало, хорошо освещение и чистые сухие волосы.
Важно! Стричь челку надо на сухие волосы. Мокрые волосы имеют свойство "подпрыгивать" во время высыхания – это может привести к риску получить в результате значительно короче челку, чем планировалось.
Пошаговая инструкция:
- Разделите челку от остальных волос
С помощью расчески тщательно отделите треугольную зону челки, простирающуюся от центра лба до внешнего края бровей. Чтобы сосредоточить внимание на этой зоне, остальные волосы закрепите зажимами или завяжите в хвост, чтобы они не мешали укладке.
Обладательницам удлиненных краев челки рекомендуется убрать боковые части и сконцентрироваться исключительно на центральной части.
- Задайте направление и длину
Следует укладывать челку так, как считаете нужным: прямой, зачесанной набок или слегка смещенной от центра.
Чтобы достичь желаемого вида, надо сформировать пальцами "петлю" из волос. Для этого зажмите прядь между указательным и средним пальцами недоминантной руки и опустите пальцы до уровня бровей, стараясь не тянуть волосы вниз.
- Подстригание
Возьмите ножницы в доминантную руку и режьте горизонтально чуть ниже линии пальцев. Сделайте небольшие срезы, или "укусы", вместо того, чтобы пытаться сделать одно размашистое движение.
Волосы следует подстригать с шагом не более 0,5 сантиметров, поскольку лучше подстричь мало, чем слишком много – всегда есть возможность подстричь больше позже при необходимости.
- Смягчение линии
После подстригания основной длины волос зажмите челку между пальцами и расположите ножницы вертикально. Делая небольшие V-образные срезы по краю, эта техника улучшает текстуру и создает более динамичный и естественный вид.
