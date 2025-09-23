В сети разгорелся скандал вокруг заказа букета в форме огромного медведя из красных роз. Его цена шокировала украинцев, поскольку за эти средства можно было бы купить большое количество дронов или несколько тепловизоров.

Для создания фигуры из мишки использовали более 10 тысяч красных роз, а цена его составляла впечатляющие 536 тысяч гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Threads Анастасии Скальницкой.

Читайте также Медведь за 536 тысяч гривен от студии цветов известной блогера вызвал возмущение в сети

Почему композиция возмутила украинцев?

После публикации этого цветочного мишки, украинцы обвинили заказчика в расточительстве. За полмиллиона гривен можно было бы приобрести 20 – 25 FPV-дронов или несколько тепловизоров. Комментарии пестрели десятками сообщений о том, что в условиях полномасштабной войны такие подарки неуместны.



Композиция на полмиллиона гривен / Фото Насти Скальницкой

Это уже не впервые студия блогера Анастасии Скальницкой создает такие большие композиции. Ранее под критику попало огромное Лабубу из розовых роз.

Цены букетов в украинских цветочных студиях очень разные. Букет из орхидей может достигать 8 тысяч гривен, а 300 роз – более 25 тысяч гривен. Впрочем, это только цены на букеты, которые можно найти на сайте. Личные заказы, как вот мишка из роз, может стоить десятки, а то и сотни тысяч гривен. Однако, мы все же нашли несколько готовых композиций, цена которых просто поражает.

Какие есть самые дорогие букеты в Украине?

"Магия 1001 розы"

Букет из 1001 красной розы стоит на сайте La Flora 341 290 гривен. На сайте есть еще много предложений в таком же ценовом диапазоне. Такие шикарные букеты обещают отправлять не только по городу, но и по миру.



Дорогие букеты цветов / Фото с сайта La Flora

Дуэт из белых и красных роз

Букеты из цветочного магазина La Flora состоят из красных и белых роз. За 602 цветка высотой 50 сантиметров придется выложить почти 230 тысяч гривен. Вероятно, такие букеты по 301 розе можно купить отдельно, впрочем именно эта композиция продается вместе.



Дорогие букеты цветов / Фото с сайта La Flora

5 композиций в коробке по 501 розе

Известный цветочный магазин Amber предлагает приобрести аж целых 5 композиций в коробке по 501 красной розе. На сайте отмечается, что преимуществом таких букетов является то, что для них не нужна ваза, поскольку композиция сделана с помощью флористической губки, которая пропитана водой. Цена 5 букетов составляет 184 350 гривен.



Дорогие букеты цветов / Фото с сайта Amber

1001 розовая роза "Мадлен"

Приобрести огромный букет розовых роз с декоративным оформлением папоротника в корзине обойдется в 79 995 тысяч гривен. На эту композицию действует скидка, потому что раньше цветы стоили 100 005 гривен.

Дорогие букеты цветов / Фото с сайта

Цветочная композиция в размере XXXL

Огромная цветочная композиция высотой почти во весь рост человека от Amber обойдется в 70 тысяч гривен. В композиции есть разнообразные цветы – гортензии, пионы, розы, орхидеи и немало других цветов.



Дорогие букеты цветов / Фото с сайта Amber

Какой еще скандал завирусился в инфопространстве?