Челки, которые будут все носить в 2025 году: роскошная подборка причесок
Ранее челки считались не совсем практичной идеей, поскольку требовали дополнительного ухода в укладке, однако сейчас все чаще их начали стричь, поскольку поняли, насколько сильно она способна завершить прическу и даже сделать вид намного моложе.
Челку можно делать независимо от длины и текстуры, поэтому она станет отличным дополнением к стрижке любой женщины, пишет 24 Канал.
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Если же вы решили освежить свой образ благодаря челке, то попробуйте подобрать такой вариант, который будет не только модным, но и подчеркнет преимущества вашей внешности.
Стильные челки для женщин на 2025 год
Челка "бардо"
Такой вариант челки имеет невероятный вид, когда немного отрастает. Он является универсальным и практичным и требует минимального ухода. Челка относится к французскому стилю, поскольку ранее ее любила носить актриса Бриджит Бардо.
Красивые челки на 2025 год / Фото Pinterest
Челка-шторка
Этот вариант челки плавно обрамляет лицо. Она идеально подходит для средних волос, поскольку немного удлиненная по бокам и добавляет образу легкости, романтичности и нежности. Стилисты говорят, что челка-шторка идеально подходит почти каждому типу лица и является легкой в укладке.
Стильные челки на 2025 год / Фото Pinterest
Рваная челка
Это будет одна из самых популярных и модных челок 2024 года. Она универсальная, поэтому подойдет к любой стрижке. Выбирайте для себя расслабленный образ, который можно легко уложить дома. Подходит такой вариант челки к любым кэжуальным выходам.
Красивые челки на 2025 год / Фото Pinterest
Пышная челка
Уже много лет обладательницей пышной челки является Тейлор Свифт. Она постоянно носит широкую и прямую челку, которая идеально подходит для высокого лба, поскольку может визуально укоротить лицо.
Модные челки на 2025 год / Фото Pinterest
Красиво с челкой выглядит распущенные прямые или вьющиеся волосы. Также с ними можно создавать много интересных причесок – от базовых хвостов и пучков и эффектных хвостов вверху или внизу. Можете экспериментировать с различными вариантами челок на свой вкус.