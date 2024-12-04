Челки, которые будут все носить в 2025 году: роскошная подборка причесок

Ранее челки считались не совсем практичной идеей, поскольку требовали дополнительного ухода в укладке, однако сейчас все чаще их начали стричь, поскольку поняли, насколько сильно она способна завершить прическу и даже сделать вид намного моложе.

Челку можно делать независимо от длины и текстуры, поэтому она станет отличным дополнением к стрижке любой женщины, пишет 24 Канал.

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Если же вы решили освежить свой образ благодаря челке, то попробуйте подобрать такой вариант, который будет не только модным, но и подчеркнет преимущества вашей внешности.

Стильные челки для женщин на 2025 год

Челка "бардо"

Такой вариант челки имеет невероятный вид, когда немного отрастает. Он является универсальным и практичным и требует минимального ухода. Челка относится к французскому стилю, поскольку ранее ее любила носить актриса Бриджит Бардо.



Красивые челки на 2025 год / Фото Pinterest

Челка-шторка

Этот вариант челки плавно обрамляет лицо. Она идеально подходит для средних волос, поскольку немного удлиненная по бокам и добавляет образу легкости, романтичности и нежности. Стилисты говорят, что челка-шторка идеально подходит почти каждому типу лица и является легкой в укладке.



Стильные челки на 2025 год / Фото Pinterest

Рваная челка

Это будет одна из самых популярных и модных челок 2024 года. Она универсальная, поэтому подойдет к любой стрижке. Выбирайте для себя расслабленный образ, который можно легко уложить дома. Подходит такой вариант челки к любым кэжуальным выходам.



Красивые челки на 2025 год / Фото Pinterest

Пышная челка

Уже много лет обладательницей пышной челки является Тейлор Свифт. Она постоянно носит широкую и прямую челку, которая идеально подходит для высокого лба, поскольку может визуально укоротить лицо.



Модные челки на 2025 год / Фото Pinterest

Красиво с челкой выглядит распущенные прямые или вьющиеся волосы. Также с ними можно создавать много интересных причесок – от базовых хвостов и пучков и эффектных хвостов вверху или внизу. Можете экспериментировать с различными вариантами челок на свой вкус.