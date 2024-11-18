Высокие сапоги – тренд зимы: с чем их эффектно стилизовать

Девушки любят носить зимой челси или угги, впрочем без высоких сапог нам не обойтись. Они способны гармонично дополнить базовые или изысканные образы, поэтому стоит узнать, с чем они хорошо сочетаются.

Высокие сапоги в этом сезоне снова на пике популярности, поскольку эта обувь является универсальной, поэтому остается в моде из сезона в сезон, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Такие сапоги хорошо защищают ноги от холода и позволяют носить юбки или платья в длине мини. Чтобы понять, с чем можно носить сапоги-трубы, советуем присмотреться к идеям инстаграм-модниц, которые на своих примерах показали, как носить обувь до колен.

С платьем в длине макси

Сочетание длинного платья и высоких сапог – это невероятный аутфит для холодного сезона. В сочетании с пальто и шубой такой образ будет выглядеть довольно интересно. Выбирайте для себя платье из трикотажа, которое обеспечит тепло, а замшевая обувь на каблуках придаст интересного акцента образу.

С короткой юбкой

Даже в зимнюю пору мы носим короткие юбки, которые идеально сочетаются с высокими сапогами до колен. Чтобы образ выглядел интереснее, сочетайте аутфит с лакированными сапогами или с обувью на каблуке.

С леггинсами

Чтобы создать простой и функциональный образ, сочетайте сапоги до колен с черными леггинсами. Такой look будет идеальным вариантом для ежедневного выхода, а чтобы образ выглядел изысканно – добавьте пальто или шубу.

С эффектной верхней одеждой

Для создания эффектного образа, рекомендуем сделать ставку на верхнюю одежду. Выберите для себя шикарную шубу или роскошное пальто, которое будет главной изюминкой образа и дополняйте выход сапогами до колен. Изящно выглядит look в монохромном варианте.

С сапогами до колен еще можно носить шорты или мини-платья. Платья с такими сапогами имеют красивый вид и идеально подойдут для вечеринок или праздничных выходов. Также девушки подбирают для себя высокие гетры, которые стилизуют так, чтобы они были заметны вместе с этой обувью.