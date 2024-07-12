Все очень просто: блогер показала хитрый способ подделать "идеальные" пляжные фото

Дана Мерсер Риччи, 36-летняя американка, уже не один год ведет блог в инстаграм. Благодаря своим аутентичным и настоящим публикациям она собрала 2,3 миллиона подписчиков.

Женщина стремится помочь другим чувствовать себя уверенно в собственном теле, поэтому часто раскрывает фальшивость соцсетей. Она хорошо знает о хитростях, которые используют люди, чтобы казаться лучше, и недавно открыла своим подписчикам большую тайну пляжных фото. Какой секрет стоит за идеальными летними снимками, рассказываем далее.

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Как в соцсетях подделывают летние фото

В своей публикации Дана показала, как люди смотрятся фантастически на пляжных снимках.

Время от времени я вижу фото, заставляющее меня удивляться: "Как она это сделала?". Теперь я получила свой ответ: это очень, очень неудобно,

– подписала свой ролик женщина.

В описании к видео она объяснила, как работает такое позирование. Все, что нужно, это лечь на живот, скрестить ноги, чтобы приподнять ягодицы, выгнуть туловище и поднять лицо к солнцу.

Как одна поза может изменить пляжное фото: смотрите видео



Потом я отредактировала фото, чтобы оно имело реально "инстаграммный" вид. Меня поражает то, насколько нормально выглядит на самом деле невероятно сложная поза. Мы постоянно видим подобные вещи. И трудно отличить реальное от фейкового. Поэтому позвольте мне просто напомнить вам: интернет управляемый,

– добавила Дана.

Она поделилась, что не обвиняет людей в том, что они хотят выглядеть лучше, но ключ, по ее мнению, состоит в том, чтобы делать то, что каждый считает правильным и оставаться добрым к себе.

Женщина отмечает, что никто не выглядит идеально все время и напоминает, чтобы люди не сравнивали себя с другими.