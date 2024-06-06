Секреты красоты от Мэрилин Монро: 8 вещей, которые стоит знать каждой

Годы идут, но Мэрилин Монро была, до сих пор остается и наверняка не будет переставать считаться иконой красоты.

В чем секрет звезды и как ей удавалось выглядеть максимально гламурно, изысканно, но не терять собственный стиль и естественную красоту, рассказываем далее.

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Подальше от солнца

Забудьте о бронзерах и искусственном загаре, если хотите быть похожей на Монро.

Я лично против интенсивного загара, потому что мне нравится чувствовать себя блондинкой полностью,

– объясняла Мэрилин, почему она держалась подальше от солнца, несмотря на то, что это было модно.

Специфический оттенок блонда

Если вы когда-нибудь задумывались, какой оттенок волос имела знаменитая актриса, в кресле парикмахеров она просила сделать пряди в цвете "белых наволочек".

По словам писательницы Памелы Кео, Монро осветляла волосы каждые три недели, а чтобы не мыть их слишком часто, потому что это могло повлиять на цвет, использовала импровизированный сухой шампунь – присыпку от Johnson's Baby Powder.

Изящный трюк для пухлых губ

Хотите создать полные, пухлые губы, которыми Мэрилин была так известна? Здесь все не так просто. Ее визажист применял до пяти разных красных оттенков – темные красные снаружи и более светлые внутри, чтобы создать иллюзию объема и пухлости.

Красная помада Мэрилин Монро: смотрите фото

Важность сна

Мэрилин Монро – это женщина, которая наслаждалась своим сном. Она спала от 5 до 10 часов на широкой односпальной кровати.

Воскресенье – это мой единственный день полного досуга. Иногда мне нужно два часа, чтобы проснуться, наслаждаясь каждой минутой сонливости,

– делилась она в интервью.

Духи и ледяная ванна

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Известно, что Мэрилин Монро не носила одежды для сна, заявляя, что пижамы и "жуткие ночные рубашки" мешают ей спать. Зато лучшей одеждой для ночи она считала пять капель духов Chanel No.5, которые звезда добавляла в свою ледяную ванну. Актриса делала эту процедуру, чтобы сохранить кожу упругой и подтянутой.

Мэрилин Монро ценила сон: смотрите фото

Регулярный уход за кожей

Мэрилин Монро регулярно посещала венгерского дерматолога Эрно Ласло. Заметив, что знаменитость страдает от сухости кожи (по слухам, она навязчиво мыла лицо до пяти раз в день, чтобы предотвратить высыпания), врач назначил актрисе строгий уход за кожей, который отличался в зависимости от времени суток и обстоятельств.

Вечерний уход за кожей у Мэрилин начался с очищения, затем она применила крем и лосьон.

Необычный секрет сияния

Голливудская звезда имела собственный секрет сияющей кожи. Она наносила слои вазелина под тональный крем, чтобы помочь лицу улавливать свет. Мэрилин также была поклонницей холодных кремов и других культовых продуктов своего времени и даже оливкового масла, которое она наносила на кожу, чтобы компенсировать сухость.

Мэрилин Монро любила Chanel No.5: смотрите фото

Простые упражнения для поддержания фигуры

Я терпеть не могла физические упражнения, если мне приходилось чувствовать, что это регулируют,

– рассказывала Монро.

Вместо этого она наслаждалась простой процедурой для укрепления бюста, которая предусматривала подъем двух пятифунтовых гирь (чуть больше 2 килограммов) над головой 15 раз. Каждое утро она делала это у кровати, пока не устала.