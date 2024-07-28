С возрастом только хорошеет: 8 секретов красоты Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм не один год остается эталоном красоты для многих женщин. Несмотря на уже 50-летний возраст кажется, что время над ней не имеет власти.

Какие секреты имеет звезды и какими советами по красоте и уходу за собой она пользуется, рассказываем дальше.

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Массаж для лица

Виктория Бекхэм не скрывает своей любви к профессиональным косметологам, поэтому неудивительно, что она обожает делать регулярные массажи для лица, особенно перед путешествием, для борьбы с отеками

Натуральные продукты для тела

Не только кожа лица звезды выглядит потрясающе, а и ее тело. Виктория говорит, что все секрет в полностью натуральном масле для тела, которое поддерживает ее кожу мягкой, эластичной и блестящей. Главный совет Бекхэм – наносить его после душа, пока кожа еще влажная.

Увлажнение кожи

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Виктория Бекхэм просто одержима увлажнением кожи, особенно во время путешествий самолетом. В ее косметичке всегда есть мисты и кремы для увлажнения.

В то же время в повседневной жизни она не изменяет одному и тому же крему, используя его как для дневного, так и для ночного ухода.

Как выглядит Виктория Бекхэм: смотрите фото

Спонж для нанесения пудры

Кожа Виктории всегда выглядит великолепно, особенно когда она собирается на красную дорожку, и за этим стоит маленький секрет. Ее визажист на самом деле использует спонж, чтобы наносить пудру именно туда, где это больше всего нужно. По словам знаменитости, это самый точный способ нанесения пудры.

Уход за кутикулой

Виктория Бекхэм не является женщиной, которая мирится с неидеальной кутикулой. Она всегда уделяет ей время во время маникюра и регулярно наносит масло для кутикулы.

Маски для глаз

Бекхэм никогда не забывает не только о кутикуле, но и о глазах. Она регулярно использует маски и патчи, чтобы подготовить кожу перед макияжем.

Как Виктория Бекхэм ухаживает за собой: смотрите видео

Питание кожи изнутри и снаружи

Одной из причин того, что Виктория Бекхэм выглядит так хорошо даже в 50 лет, является то, что она не только сосредотачивается на продуктах, которые наносит на свою кожу, а также упорно изучает тенденции по здоровью. Она делится, что принимает ежедневную дозу рыбьего жира, который полезен для кожи.

Светотерапия

Знаменитость осознает важность заботы о здоровье кожи и полагается на светотерапию, чтобы поддерживать свою кожу молодой и чистой. Виктория выбирает комбинацию красного света для улучшения эластичности кожи и синего света для уменьшения отеков и высыпаний.