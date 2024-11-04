Как подобрать шапку на осень: стилист дала важные советы

В ноябре холод ощущается заметно резко, поэтому в этот период рекомендуется дополнять образ шапкой. Как ее правильно подобрать, чтобы она не только стильно дополняла верхнюю одежду, но и согревала – читайте далее.

Шапка должна иметь правильную посадку, объем, плотность и отворот, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Елены Шевченко.

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Она часто делится в своем блоге модными советами и рассказывает, как правильно выбирать пуховик, с чем миксовать трендовый бордовый цвет и какой головной убор приобрести на осень. Недавно стилист отметила главные критерии выбора шапки.

Как подобрать шапку на осень

Посадка

По словам стилистки, если натягивать шапку близко к бровям, то лицо становится шире и грубее. Когда вы откроете лоб и брови, то лицо будет выглядеть более узким, а эффекта широкого лба, нависающего, больше не будет. Шапка на середине лба подходит только очень удлиненным, узким формам головы.



Советы по выбору шапок / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Объем

Чтобы головной убор имел красивый вид, между шапкой и головой должно быть 2-3 пальца воздуха, по бокам и сверху.



"Я очень часто вижу шапки-кальмары, которые сильно облепляют голову, а сверху остается хвостик, похожий на хвост кальмара. Это искажает вашу форму головы и черты лица", – добавила стилист.



Стилист дала советы по выбору шапок / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Объем и плотность вязки

Важно обращать внимание на то, насколько объемная нить вашей шапки. Стилист говорит, что очень объемная вязка превратит шапку в огромный желудь на голове. Оптимальным вариантом считается плотная вязка со средней по объему нитью.



Советы по выбору шапок / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Отворот

Не стоит забывать об отвороте шапки. Если он будет слишком широким, то будет выглядеть не совсем хорошо и даже сможет искривить черты лица. Слишком узкий отворот будет расширять ваше лицо. Взрослым женщинам очень узкий отворот не подходит, поскольку контрастирует с объемом головы и чертами лица.



Стилистка добавила, что отворот должен быть средней ширины, чтобы вы могли отрегулировать его под свое лицо.



Стилист дала советы по выбору шапок / Фото из инстаграма Елены Шевченко