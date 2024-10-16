Грандиозное возвращение: в Нью-Йорке впервые за 5 лет прошло шоу Victoria's Secret

Легендарное шоу Victoria's Secret снова вернулось. Модели впервые вышли на подиум в Нью-Йорке после 5-летнего перерыва. Во вторник, 15 октября, участие в грандиозном показе приняли знаменитые модели, которые и раньше были ангелами бельевого бренда.

Впечатляющие показы Victoria's Secret проходили с 1995 по 2018 год, пишет Lady 24. Впоследствии ряд скандалов, ребрендинг и коронавирус помешали появлению шоу, впрочем через 5 лет модели снова одели роскошные крылья и продемонстрировали безупречное белье и купальники.

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Как прошло шоу Victoria's Secret

Шоу открыла тайская певица Lisa, а на подиум первой вышла и открыла легендарное шоу модель Джиджи Хадид. Она позировала в розовом спальном комплекте из шелка, образ которого дополняли эффектные босоножки и роскошные, огромные крылья розового цвета. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и массивными серьгами-кольцами.

Джиджи Хадид открыла показ Victoria's Secret

В шоу участие также приняла ее сестра Белла Хадид, которая прошлась по подиуму в красном комплекте белья, который дополнили красные босоножки и габаритная шуба красного цвета с градиентом и шлейфом.

Белла Хадид на шоу Victoria's Secret

В роскошном образе дефилировала нидердандская супермодель Даутцен Крус, бразильская супермодель Адриана Лима и Алессандра Амбросио, венгерская модель Барбара Палвин, южноафриканская модель Кэндис Сванепул. Впервые в истории на шоу появились Кейт Мосс и Карла Бруни. Завершила показ Тайра Бэнкс в корсете, лосинах и длинной черной накидке.

Как выглядело шоу Victoria's Secret 2024

Новое шоу получилось таким, каким все его любят – с гламуром, весельем, крыльями и развлечениями. Наряды моделей были выдержаны в эстетике бренда – с бахромой, блестками, пайетками, блестящими камнями и бисером.



Кейт Мосс на шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Джиджи Хадид на шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Алессандра Амбросио на шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Лила Мосс на шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images



Барбара Палвин на шоу Victoria's Secret / Фото Getty Images

В 2018 году показ мод с "ангелами" получил самые низкие рейтинги за всю свою историю, а также много негативных отзывов. Тогда в Victoria's Secret решили переосмыслить концепцию шоу.

Впоследствии в 2019 году компания заявила об отмене ежегодного показа мод. В этом же году бельевой бренд с размахом вернул свое шоу.