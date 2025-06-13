Как убрать с одежды следы духов
- Для удаления пятен духов с одежды рекомендуется использовать жирорастворимое моющее средство или пятновыводитель.
- Для устранения аромата духов можно использовать раствор столового уксуса.
Большинство людей ежедневно пользуется духами. Это неотъемлемый ритуал, который не только придает уверенности, но и создает определенные неудобства. Ведь аромат и следы от него остаются на одежде.
Иногда следы парфюма невозможно вывести даже стиркой. Чтобы исправить ситуацию, нужно принимать более радикальные меры, пишет 24 Канал.
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Что делать, если духи попали на одежду
Если вы замечаете, что след духов не исчезает с одежды, нужно реагировать быстро:
- промокните пятно салфеткой, но не растирайте;
- промойте пятно холодной водой;
- постирайте одежду прежде чем пятно полностью высохнет.
Чем вывести пятна от духов с футболки / Фото Pexels
Чем можно вывести пятно от духов с одежды:
- жирорастворимое моющее средство (например, для посуды);
- пятновыводитель.
Чем можно вывести аромат духов с одежды
- Уксусный раствор
1 стакан столового уксуса смешайте с 2 литрами воды. В этом растворе подержите одежду примерно 30 минут. Затем постирайте вещи как обычно.
- Пищевая сода
Соду рассыпьте на место, где пятно, слегка разотрите и оставьте минимум на ночь. Порошок впитает в себя запах.
Как убрать запах от духов с верхней одежды / Фото Pexels
- Активированный уголь
Сделайте порошок из активированного угля и поместите его в герметичный пакет. Положите полученный сверток на место, где нужно убрать аромат и оставьте минимум на сутки.