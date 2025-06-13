Укр Рус
Lady Советы для Lady Как убрать с одежды следы духов
13 июня, 10:00
2

Как убрать с одежды следы духов

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Для удаления пятен духов с одежды рекомендуется использовать жирорастворимое моющее средство или пятновыводитель.
  • Для устранения аромата духов можно использовать раствор столового уксуса.

Большинство людей ежедневно пользуется духами. Это неотъемлемый ритуал, который не только придает уверенности, но и создает определенные неудобства. Ведь аромат и следы от него остаются на одежде.

Иногда следы парфюма невозможно вывести даже стиркой. Чтобы исправить ситуацию, нужно принимать более радикальные меры, пишет 24 Канал.

Читайте также Вывести жирные пятна с одежды поможет необычный ингредиент: об этом знают единицы

Что делать, если духи попали на одежду

Если вы замечаете, что след духов не исчезает с одежды, нужно реагировать быстро:

  • промокните пятно салфеткой, но не растирайте;
  • промойте пятно холодной водой;
  • постирайте одежду прежде чем пятно полностью высохнет.


Чем вывести пятна от духов с футболки / Фото Pexels

Чем можно вывести пятно от духов с одежды:

  • жирорастворимое моющее средство (например, для посуды);
  • пятновыводитель.

Чем можно вывести аромат духов с одежды

  1. Уксусный раствор

1 стакан столового уксуса смешайте с 2 литрами воды. В этом растворе подержите одежду примерно 30 минут. Затем постирайте вещи как обычно.

  1. Пищевая сода

Соду рассыпьте на место, где пятно, слегка разотрите и оставьте минимум на ночь. Порошок впитает в себя запах.


Как убрать запах от духов с верхней одежды / Фото Pexels

  1. Активированный уголь

Сделайте порошок из активированного угля и поместите его в герметичный пакет. Положите полученный сверток на место, где нужно убрать аромат и оставьте минимум на сутки.